Золотистые волосы и задорная улыбка: как выглядит Алена Апина через тридцать лет после начала карьеры
Фото: Evguenii Matveev/Russian Look
Елена Левочкина, прославившаяся под именем Алены Апиной, родилась 23 августа 1964 года в Саратове. В пять лет будущая эстрадная звезда пришла в музыкальную школу по классу фортепиано, после которой последовали учеба в Саратовском музыкальном училище и поступление в Саратовскую консерваторию. В 18-летнем возрасте девушка вышла замуж за художника Виталия Апина, который и подарил ей фамилию, принесшую впоследствии Алене известность. Этому браку было суждено продлиться всего полгода. Во время учебы в консерватории знакомый композитор предложил Елене подработку в музыкальной группе. Так Апина стала солисткой группы «Комбинация», словно вихрь ворвавшейся на советскую эстраду в 1988 году. American Boy, «Бухгалтер» — эти и другие песни одного из первых герлзбендов до сих пор являются хитами. В 1991 году Алена Апина покинула прославивший ее коллектив, чтобы строить сольную карьеру. Тонкие губы с яркой помадой, острый носик, пышное каре соломенного цвета и точеная фигура в вызывающих нарядах — именно такой Алена предстала перед первыми зрителями.
После ухода из «Комбинации» Апина начинает сотрудничество с продюсером Александром Иратовым, за которого в 1993 году выйдет замуж.
Первый сольный клип Алена Апина выпустила на песню «Ксюша». Облегающее платье, открытые плечи, платиновый блонд и яркий макияж – певица пока не спешит менять привычный поклонникам образ.
Фото: кадр из клипа
Уже через три-четыре года волосы станут светло-рыжими и более длинными, а макияж — сдержаннее. На смену пестрым, откровенным нарядам придет длинное скромное черное платье — в таком образе Апина вышла на сцену фестиваля «Песня года-1995» со шлягером «Узелки» на музыку Михаила Танича.
В клипе на эту песню Алена примерила белую мужскую рубашку и классические голубые джинсы прямого кроя.
Фото: кадр из клипа
Алена Апина — многократный лауреат различных музыкальных премий; в копилке выпустившей шестнадцать сольных пластинок эстрадной звезды —одиннадцать статуэток фестиваля «Песня года» и несколько «Золотых граммофонов».
В 1997 году Алена выпускает песню «Электричка», которая вновь поднимает певицу на вершину всевозможных хит-парадов.
Фото: кадр из клипа
А дуэт с Муратом Насыровым «Лунные ночи» (текст русской версии песни нидерландской группы Teach-In — Ding a Dong написан Апиной — прим.ред.) закрепляет сумасшедшую популярность артистки. 1998 год принес Алене как лучшей певице года музыкальную премию «Овация».
В начале 2000-х годов творческая активность Алены Апиной заметно снижается. В 2001 году у певицы появляется дочь Ксения. Семь лет безуспешного лечения бесплодия и девять попыток ЭКО привели Алену к решению воспользоваться услугами суррогатной матери. Годом позднее Алена Апина получит звание Заслуженной артистки Российской Федерации.
В 2016 году Алена Апина шокировала поклонников сообщением о разводе с Александром Иратовым спустя 23 года брака. В это же время певица возвращается на эстраду. Алена выпускает несколько альбомов и видеоклипов. В гардеробе артистки снова появляются откровенные наряды, в Instagram — пикантные фотосессии.
Поклонники отмечают, что внешность любимой певицы изменилась — кто-то считает, что Алена увеличила губы, кто-то — что удалила комки Биша. Тем не менее, сама Алена Апина отрицает вмешательство пластических хирургов, но не скрывает того, что пользуется услугами косметологов для продления молодости и красоты. Единственное, чему не изменяет артистка, — это цвет ее волос. От платинового блонда до солнечно-рыжего — Алену никто никогда не видел брюнеткой или шатенкой. И сейчас, в свои 55 лет экс-солистка группы «Комбинация» и одна из самых популярных певиц 90-х годов выглядит отлично. А вы с этим согласны?
О том, как со временем меняется внешность знаменитостей, читайте в нашей постоянной рубрике «Было-стало».
Фото: Instagram/@neapina, Global Look Press, East News
Видео: YouTube/Джем, Алена Апина
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