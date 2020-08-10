Золотистые волосы и задорная улыбка: как выглядит Алена Апина через тридцать лет после начала карьеры

После ухода из «Комбинации» Апина начинает сотрудничество с продюсером Александром Иратовым, за которого в 1993 году выйдет замуж.

Первый сольный клип Алена Апина выпустила на песню «Ксюша». Облегающее платье, открытые плечи, платиновый блонд и яркий макияж – певица пока не спешит менять привычный поклонникам образ.