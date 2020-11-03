Выше мамы: Алена Апина «вышла в свет» в пандемию вместе со взрослой дочерью

Алена Апина провела выходные в кино вместе со своей взрослой дочкой. Как признается в Instagram сама певица, в нынешнее время даже поход в кино стал настоящим подвигом.

«Вылазка на люди с любимой дочерью. Маски сняли только для фото/ Господи! Когда уже закончится этот коронавирусный бред?! Поход в кино приравнивается к подвигу или безумству!», — пишет она.