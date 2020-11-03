Выше мамы: Алена Апина «вышла в свет» в пандемию вместе со взрослой дочерью
Фото: www.instagram.com/neapina/?hl=ru
Алена Апина провела выходные в кино вместе со своей взрослой дочкой. Как признается в Instagram сама певица, в нынешнее время даже поход в кино стал настоящим подвигом.
«Вылазка на люди с любимой дочерью. Маски сняли только для фото/ Господи! Когда уже закончится этот коронавирусный бред?! Поход в кино приравнивается к подвигу или безумству!», — пишет она.
Поклонники певицы отметили, как выросла Ксюша, и выразили свою точку зрения относительно пандемии коронавируса:
«Полностью согласна. Никуда не сходить, все концерты отменили и никуда не съездить, красавицы мама и дочка! Удачи и здоровья. Я твоя поклонница все 30 лет, обожаю тебя и твои песни, хочется встретиться с тобой, удачи в творчестве», «Такая взрослая Ксюша!», «Красивые девочки. Как хорошо, что вы есть друг у друга», «Алена, вы просто супер. Ксюша очаровательна», «Две красавицы», «Поддерживаю, достало все! Маски не ношу в магазинах. Пока никто ничего не говорит) Ну в кино или в театр принципиально не хожу, на хочу сидеть 2-3 часа в этой дурацкой маске», — пишут в комментариях.
Ксения — единственная дочь Алены Апиной, и досталась она ей с большим трудом. Алена долго мечтала о ребенке, но не получалось — ЭКО тоже не давали нужного результата. В конце концов, Алена и ее муж решились на суррогатное материнство.
Став мамой, Алена даже сделала паузу в карьере, полностью сосредоточившись на воспитании девочки.
Фото и видео: Instagram Алены Апиной
Подписывайтесь на страницы Passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!