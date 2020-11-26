Алена Апина показала family-образ с подросшей дочерью: «Как две сестренки»

«Хорошо иметь взрослую дочь! Только кнопка «яжмать» не отключается. Все те же «с кем, куда, во сколько»… Но без этого что за жизнь бы была?» — прокомментировала пост Апина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред). 56-летняя артистка утеплилась платьем с рукавами фактурной вязки, а ее 18-летняя дочь Ксения нарядилась в базовый черный джемпер и свободные треники. Уютный family-образ в консервативных тонах пришелся фолловерам по душе.

Поклонники заметили, что любимая исполнительница стала выглядеть еще моложе, и не скупились на комплименты. «Аленушка, как же хорошо ты выглядишь! Ты невероятная!», «Клевые девушки», «Мамина малышка — настоящая красотка», «Быстро выросла Ксюша», «Девочки-красавицы», «Как две сестренки», «Одно лицо!», «Дочь взрослая, а мать практически не изменилась — все так же хороша» — пишут в комментариях.