«Похожа на папу»: поклонники Алены Апиной поздравили ее взрослую дочь с совершеннолетием

«Ленка!! Ксюшенька!! Поздравляю!!! Любимые мои девчонки», «Доченька это счастье», «Прекрасная леди», «Вот выросла! Ого сколько прошло времени, я ее помню когда она у вас родилась, маленькая такая, а сейчас девушка», «Какая у вас скромная, красивая, и видно воспитанная, скромная девочка», «Такая красивая у Вас девочка, впрочем, как и мама», «Нежная красота у дочки», «Симпатяшка», «Такая стала взрослая и серьезная», «Похожа на папу», — обсуждают подписчики.

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