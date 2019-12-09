«Похожа на папу»: поклонники Алены Апиной поздравили ее взрослую дочь с совершеннолетием
«Свершилось! Официально выпустила во взрослую жизнь единственную дочь! Я горжусь своей работой длиной в 18 лет! И с каждым днем я люблю эту девочку все больше и больше! Ты моя лучшая песенка», — написала звездная мама, поделившись фотографией с праздника.
«Ленка!! Ксюшенька!! Поздравляю!!! Любимые мои девчонки», «Доченька это счастье», «Прекрасная леди», «Вот выросла! Ого сколько прошло времени, я ее помню когда она у вас родилась, маленькая такая, а сейчас девушка», «Какая у вас скромная, красивая, и видно воспитанная, скромная девочка», «Такая красивая у Вас девочка, впрочем, как и мама», «Нежная красота у дочки», «Симпатяшка», «Такая стала взрослая и серьезная», «Похожа на папу», — обсуждают подписчики.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Фото и видео: instagram
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