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«Слова сами всплывают в памяти»: Ирина Пегова в вечернем наряде и изумрудах «зажгла» под хит своей молодости

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Счастливая Ирина в ярком образе

Фото: Instagram

Актриса стала гостьей премии журнала OK!

Ирина Пегова посетила вечер, организованный популярным глянцевым изданием. Для выхода в свет актриса выбрала элегантный черный вечерний наряд, а дополнили образ и подчеркнули цвет ее глаз крупные украшения с изумрудами.

Фото: Instagram

«Эта звезда в руке - это премия «ОК» @okmagazine_ru в номинации (ой, не помню, как она точно называется) за роль Люськи в «Беге» нашего лучшего театра МХТ им. Чехова», — поделилась эмоциями Ирина Пегова.

На сцене перед гостями, среди других артистов, выступил Сергей Жуков, который исполнил один из самых популярных хитов «Руки вверх!» — «Сережка». Ирина Пегова во время песни не удержалась, пела с артистом и едва не пустилась в пляс на сцену. «Слова сами всплывают в памяти», — призналась актриса, опубликовав видео в сториз в Instagram.

Подписчики Ирины Пеговой поздравили ее с победой и отметили, что она неотразима. «Поздравляю! Будь счастлива!», «Позвольте сердечно поздравить вас», «Мои поздравления, Ирина. Вы этого достойны», «Красотулечка, а талантливая! Счастья вам!», — пожелали Ирине в комментариях.

Фото и видео: Instagram

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