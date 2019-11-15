«Слова сами всплывают в памяти»: Ирина Пегова в вечернем наряде и изумрудах «зажгла» под хит своей молодости

«Эта звезда в руке - это премия «ОК» @okmagazine_ru в номинации (ой, не помню, как она точно называется) за роль Люськи в «Беге» нашего лучшего театра МХТ им. Чехова», — поделилась эмоциями Ирина Пегова.

На сцене перед гостями, среди других артистов, выступил Сергей Жуков, который исполнил один из самых популярных хитов «Руки вверх!» — «Сережка». Ирина Пегова во время песни не удержалась, пела с артистом и едва не пустилась в пляс на сцену. «Слова сами всплывают в памяти», — призналась актриса, опубликовав видео в сториз в Instagram.