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«Люблю, когда я довольна»: Ирина Пегова похвалилась новой стрижкой и собрала комплименты подписчиков

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Пегова коллекционирует очки

Фото: Instagram

Актриса слегка изменила свой внешний вид.

Ирина Пегова опубликовала в Instagram фотографию, снятую в салоне красоты. Актриса показала подписчикам свою обновленную прическу – прямые пряди и блонд нового оттенка.

Ирина Пегова исполняет романс «То ли в избу - и запеть»

Судя по подписи к снимку, Ирина осталась довольной работой мастера. «Ну что? Цвет??? Бомба???? Ура!! Люблю, когда я довольна!!!», - призналась актриса.

Ирина в салоне красоты

Фото: Instagram

«Бомба!», - подтвердила в комментарии актриса Елена Валюшкина. С ней согласились и другие подписчики: «Ира! Очень Круто», «Вам к лицу», «Красавица», - написали они.

Но нашлись те, кто Ирину Пегову раскритиковал, но это уже случалось и раньше, когда подписчикам не нравился какой-то оттенок волос Ирины. Но она не раз отмечала, что главное – нравиться себе самой.