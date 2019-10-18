«Люблю, когда я довольна»: Ирина Пегова похвалилась новой стрижкой и собрала комплименты подписчиков

«Бомба!», - подтвердила в комментарии актриса Елена Валюшкина. С ней согласились и другие подписчики: «Ира! Очень Круто», «Вам к лицу», «Красавица», - написали они.

Но нашлись те, кто Ирину Пегову раскритиковал, но это уже случалось и раньше, когда подписчикам не нравился какой-то оттенок волос Ирины. Но она не раз отмечала, что главное – нравиться себе самой.