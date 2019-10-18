«Люблю, когда я довольна»: Ирина Пегова похвалилась новой стрижкой и собрала комплименты подписчиков
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Актриса слегка изменила свой внешний вид.
Ирина Пегова опубликовала в Instagram фотографию, снятую в салоне красоты. Актриса показала подписчикам свою обновленную прическу – прямые пряди и блонд нового оттенка.
Ирина Пегова исполняет романс «То ли в избу - и запеть»
Судя по подписи к снимку, Ирина осталась довольной работой мастера. «Ну что? Цвет??? Бомба???? Ура!! Люблю, когда я довольна!!!», - призналась актриса.
Фото: Instagram
«Бомба!», - подтвердила в комментарии актриса Елена Валюшкина. С ней согласились и другие подписчики: «Ира! Очень Круто», «Вам к лицу», «Красавица», - написали они.
Но нашлись те, кто Ирину Пегову раскритиковал, но это уже случалось и раньше, когда подписчикам не нравился какой-то оттенок волос Ирины. Но она не раз отмечала, что главное – нравиться себе самой.