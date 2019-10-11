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«Детальки»: 41-летняя Ирина Пегова показал честное фото с морщинками

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Пегова

Фото: Instagram

Подписчики поблагодарили актрису за доверие и искренность.

Ирина Пегова активно ведет страницу в Instagram, на которой делится со своими поклонниками значительной частью своей жизни: публикует фотографии с дочерью, близкими и друзьями, показывает, как занимается спортом, выкладывает рабочие снимки. Фолловеры не раз отмечали, что из-за такой искренности актрисы считают ее своим родным человеком.

В очередной раз Ирина получила множество комплиментов после публикации правдивого фото, на котором показала свою природную красоту — без фильтров и фотошопа. «Детальки», — подписала она снимки, на которых видны ее небольшие морщинки.

«Ирина Вы потрясающая истинная , красивая невероятно и родная. Желаем вам все нижегородцы крепкого здоровья, океан любви и море счастья», «Красота в мелочах», «Красота!!!», «Очень,очень обаятельная и красивая!», «Вы красавица..!!! Тем более в деталях..!!! Совмещение красоты,искренности и профессионализма - это талантище...!!! Вы редкий бриллиант...!!!» — написали Пеговой в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, что недавно Ирина впервые показала сестру Татьяну, девушки собрали множество комплиментов своей красоте и схожести между собой.

Фото и видео: Instagram

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