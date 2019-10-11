«Детальки»: 41-летняя Ирина Пегова показал честное фото с морщинками

«Ирина Вы потрясающая истинная , красивая невероятно и родная. Желаем вам все нижегородцы крепкого здоровья, океан любви и море счастья», «Красота в мелочах», «Красота!!!», «Очень,очень обаятельная и красивая!», «Вы красавица..!!! Тем более в деталях..!!! Совмещение красоты,искренности и профессионализма - это талантище...!!! Вы редкий бриллиант...!!!» — написали Пеговой в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, что недавно Ирина впервые показала сестру Татьяну, девушки собрали множество комплиментов своей красоте и схожести между собой.