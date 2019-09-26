Ирина Пегова впервые показала сестру и получила множество комплиментов: «Очень похожи, красавицы»

Ирина Пегова впервые показала на своей странице в Instagram свою родную сестру Татьяну. Актриса рассказала, что именно сестра стала свидетелем всех взлетов и падений знаменитой сестры.
Подписчики оценили красоту сестер и буквально завалили их комплиментами, отметив их внешнюю похожесть.
«Девочки, как вы похожи. Сразу поняла, что родственницы!», «Очень похожи сестрички!», «Бомбические красотки», «Очень похожи, красавицы», «Глазища! утонуть можно в синь!», - написали поклонники таланта и красоты Ирины Пеговой (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
А как вам кажется, Ирина и Татьяна похожи?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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