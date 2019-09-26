Ирина Пегова впервые показала сестру и получила множество комплиментов: «Очень похожи, красавицы»

«Девочки, как вы похожи. Сразу поняла, что родственницы!», «Очень похожи сестрички!», «Бомбические красотки», «Очень похожи, красавицы», «Глазища! утонуть можно в синь!», - написали поклонники таланта и красоты Ирины Пеговой (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

А как вам кажется, Ирина и Татьяна похожи?