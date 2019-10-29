Костюм бордо, небрежная укладка и большие серьги: Ирина Пегова примерила яркий осенний образ
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ирина Пегова ведет свой Instagram позитивно: она всегда с улыбкой, рассказывает читателям о работе, занятиях спортом и показывает новые наряды.
В очередной раз актриса поделилась с подписчиками своим преображением. Актриса примерила яркий осенний образ: сфотографировалась в ярком брючном костюме, с «живой» укладкой и в больших ярких серьгах.
«Немного Бордо в ленту надо вспрыснуть! Осень же... пока ночная, да еще и без слов!», — подписала Ирина фотосессию.
«Стильно, красиво, женственно!», «Спасибо за позитивные фото! Очень понравились!», «Позитивчик, я Вами восхищаюсь!», «Обожаю!!! Шикарная дама», «Этот цвет... Он так хорошо подчеркнул ваши яркие черты лица. Глаза прям так и светятся!», — засыпали Ирину комплиментами.
Недавно Ирина Пегова показала подписчикам новую стрижку: актриса освежила длину и цвет. Фанатам ее преображение понравилось, впрочем, и актриса осталась довольна. А еще Ирину хвалят за то, что она не стесняется самой себя, ведет соцсети, честно показывая свою натуральную красоту со всеми «детальками».
А как вам новый костюм Ирины, понравился?
Фото и видео: Instagram
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