Костюм бордо, небрежная укладка и большие серьги: Ирина Пегова примерила яркий осенний образ

«Стильно, красиво, женственно!», «Спасибо за позитивные фото! Очень понравились!», «Позитивчик, я Вами восхищаюсь!», «Обожаю!!! Шикарная дама», «Этот цвет... Он так хорошо подчеркнул ваши яркие черты лица. Глаза прям так и светятся!», — засыпали Ирину комплиментами.

Недавно Ирина Пегова показала подписчикам новую стрижку: актриса освежила длину и цвет. Фанатам ее преображение понравилось, впрочем, и актриса осталась довольна. А еще Ирину хвалят за то, что она не стесняется самой себя, ведет соцсети, честно показывая свою натуральную красоту со всеми «детальками».

А как вам новый костюм Ирины, понравился?