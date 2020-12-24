Сильно похудевшая Анна Михалкова показала точеную фигуру в бархатном жакете: «Все краше»

«Какая вы красавица», «Очень красивая и обаятельная, смотрю второй сезон "Обычной женщины", и восторг меня накрывает! Вы невероятно крутая актриса!», «Все краше и краше! Время для вас идет в обратную сторону», «Чувство юмора зачетное! Обожаю», «Шикарный жакет, вам очень идет цвет!», «Красавица и модница», «Какая прекрасная», «Боже! Какая красота», — не поскупились подписчики на комплименты.

Многие поклонники говорят актрисе, что ей уже хватит худеть. Анна всегда с юмором относилась к своей внешности. Она рассказывала, что много лет вела борьбу с лишними кило, но в итоге проиграла битву. Однажды Анна даже сдала генетический текст, чтобы определить, какие продукты мешают ее похудению. «Оказывается, это мидии! Я их отродясь не ела!», — негодовала и одновременно смеялась Анна Михалкова.

Ранее актриса публиковала селфи в ярком свитере. «Нашла удачный ракурс», — писала она и учила девушек принимать «правильные» позы на снимках. Также Анна собирала комплименты за честное селфи без косметики.