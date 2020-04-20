Похудевшая Анна Михалкова показала правдивое селфи без макияжа и получила сотни комплиментов от фанатов

45-летняя Анна Михалкова рассказала подписчикам в Instagram, что выдержала Великий пост и с нетерпением ждала Пасху. Во время поста верующие питаются скромно, и ограничения в еде сказались на внешности актрисы.

«Это был самый сложный пост и самая долгожданная Пасха. Службы Страстной недели онлайн без возможности пойти в церковь. Возглас "Воистину Воскресе" по телевизору с трансляцией, отсутствие причастия... Оказалось, что веры в нас очень мало. Оказалось, что веры в нас так много что мы можем чувствовать сопричастность Божественному даже находясь вне церкви. Всех причастных с праздником! Самым-самым светлым! ХВ!», — написала актриса в социальной сети.