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Похудевшая Анна Михалкова показала правдивое селфи без макияжа и получила сотни комплиментов от фанатов

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Анна Михалкова

Фото: Instagram

Актриса избавилась от нескольких килограммов во время Великого поста.

45-летняя Анна Михалкова рассказала подписчикам в Instagram, что выдержала Великий пост и с нетерпением ждала Пасху. Во время поста верующие питаются скромно, и ограничения в еде сказались на внешности актрисы.

«Это был самый сложный пост и самая долгожданная Пасха. Службы Страстной недели онлайн без возможности пойти в церковь. Возглас "Воистину Воскресе" по телевизору с трансляцией, отсутствие причастия... Оказалось, что веры в нас очень мало. Оказалось, что веры в нас так много что мы можем чувствовать сопричастность Божественному даже находясь вне церкви. Всех причастных с праздником! Самым-самым светлым! ХВ!», — написала актриса в социальной сети.

«Красивейшая женщина и прекрасная актриса», «Какая же вы красавица!», «Какие бусики — интересная модель. С Праздником!», «Клевая», «Вы классная актриса!», «Как Вы прекрасны!!! Вы всегда очень естественны в своих ролях, добры и милы, я Вас обожаю!», — написали Анне Михалковой в комментариях.

Анна не скрывает, что всю жизнь борется с лишним весом. И, если раньше, ее огорчала цифра на весах, то теперь она с юмором относится к ней. Однажды актриса призналась шутя, что проиграла эту битву.

Фото: Instagram, Starface

Видео: «Вечерний Ургант»

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