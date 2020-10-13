Анна Михалкова в забавном ярком свитере научила делать «правильные» селфи: «Отличный ракурс!»

«Вот! Для всех, кому больше, ну скажем, 18-ти лет. Отличный ракурс для селфи! Поднять руку с телефоном наверх и так на него снизу вверх посматривать. Как будто вы на небе что-то увидели...», — с юмором написала Анна.

«Главное — не морщить лоб», «Еще лежа отличный ракурс, кошачий разрез глаз обеспечен, и щеки сползают к ушам, и их не видно. Рекомендую», «Да, как обладатель второго подбородка подтверждаю, ракурс выгодный», «Анна, мы вас любим в любом ракурсе, правда», «Только так и делаем», «От тех, кому больше 18-ти лет, огромное мерси», «Анечка, какая вы классная!», «Обожаю», «Аня, ы хороши хоть как, хоть иначе, хоть куда глядя», «Красочно», — ответили ей в комментариях подписчики.

Ранее Анна веселила поклонников своими рассказами о похудении. Актриса не скрывает, что всю жизнь борется с лишними килограммами. И, испробовав все диеты, Анна решилась на анализ крови, который покажет, какие продукты мешают ей избавиться от жира.

Оказалось, что лишними в ее рационе являются мидии. «Я их отродясь не ела!», — эмоционально делилась актриса впечатлениями от результата теста.

Впрочем, поклонники Михалковой не перестают ей повторять, что она хороша в любом виде, а иногда даже советуют притормозить с похудением.