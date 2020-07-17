Анна Михалкова опубликовала новое фото и напугала поклонников худобой: «Уже можно обратно поправляться»
Фото: www.instagram.com/anikiti4na/
Анна Михалкова переполошила подписчиков, опубликовав в социальной сети новое фото. На нем актриса выглядит очень худой. Анна, которую и режиссеры, и зрители любят за ее натуральность и непосредственность, не скрывает, что всегда боролась с лишними кило, перепробовав кучу методов.
И теперь, похоже, один из них дал результат: лицо актриса заметно осунулось.
«Уже можно поправляться начинать», «Как же похожа на свою маму», «Вы чего такая худая?», «Молоды и прекрасны», «Это кто?», «Вашу диету - срочно!», «Шикарная», «Как так похудеть?», «Это не вы», «Вы прекрасны», «Аня, как вы заметно похудели», «Ой, Анечка, хватит худеть», «Анна! Ну что вы такая красивая?! Очень здорово!», «Ох, ничего себе лань!», «Как вы похудели», «Прямо совсем исхудали», — написали Анне Михалковой в комментариях.
Ранее актриса эмоционально рассказывала, что мечтает ей избавиться от лишнего веса. Сдав генетический анализ, она узнала, что не худеет из-за мидий.
А вам какая Анна больше нравится — худая или с щечками?
Фото: Instagram Анны Михалковой
Видео: «Вечерний Ургант»
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