Катерина Шпица показала умилительные фото со всей семьей: «Чудесные!»
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
2021 год Катерина Шпица встретила в кругу самых близких — своей семьи. Для праздника актриса выбрала сияющее платье с разрезом, к которому подобрала новогодние шерстяные носки с рождественским принтом. Вся семья поддержала звезду и тоже примерила необычный аксессуар. Под умилительным фото Катерина написала: «Привлекали благосклонность белого металлического быка всеми известными способами: говядину не ели, оделись с светлое, я - еще и в блестящее, носочки в честь бычка к полуночи надели, папа даже помычал :) Но самое главное , конечно, что встретили Новый год вместе. Семья прежде всего».
Фолловеры остались в восторге от нового фото актрисы и написали в комментариях: «Очаровательное платье, очень вам идет. настоящий Новый год в семейном кругу», «Как классно встречать новый год дома с близкими!», «Счастья вам, замечательная семья!», «С Новым годом, прекрасное семейство! С новым счастьем!», «Катюша, Вы молодцы! Счастливые моменты семьи: родители рядом, любимый мужчина, все позитивные...Исполнения всех Мечт!!!», «Классные носочки,позитивное фото», «С новым годом! Здоровья всем вам! Берегите себя!».
Напомним, что Руслан Панов сделал предложение руки и сердца актрисе на глазах у целого зала зрителей во время спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Михаила Булгакова. Возлюбленный Катерины поднялся на сцену, встал на одно колено и преподнес кольцо. Актриса приняла предложение под аплодисменты коллег и зрителей.
К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица показала стройную фигуру. Актриса опубликовала фотографию, на которой предстала перед подписчиками в шикарной форме.
Фото и видео: @katerinashpitsa / Instagram
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