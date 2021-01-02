Катерина Шпица показала умилительные фото со всей семьей: «Чудесные!»

Напомним, что Руслан Панов сделал предложение руки и сердца актрисе на глазах у целого зала зрителей во время спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Михаила Булгакова. Возлюбленный Катерины поднялся на сцену, встал на одно колено и преподнес кольцо. Актриса приняла предложение под аплодисменты коллег и зрителей.

К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица показала стройную фигуру. Актриса опубликовала фотографию, на которой предстала перед подписчиками в шикарной форме.