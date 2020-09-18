Хороша и днем, и вечером: Катерина Шпица в соблазнительных платьях устроила дефиле в коридоре отеля

Для многих звезд, особенно после вызванного пандемией коронавируса карантина, фестиваль «Кинотавр» стал поводом выгулять давно ждавшие момента наряды. Одной из самых заметных актрис стала Екатерина Шпица. Она удивляла публику и весьма откровенными нарядами, и элегантными, и даже надела расшитое черными бусинами платье, которое весило 8 килограммов.

Но мероприятия не заканчиваются, и в четверг, 17 сентября, актриса поделилась эффектным видео.