«Спортсменка»: Катерина Шпица показала стройную фигуру

«Ох, как же хорошо с утра сходить в бассейн»,– подписала публикацию знаменитость.

Пользователи Сети оценили кадр. Они сразу же засыпали любимую артистку заслуженными комплиментами и отметили ее красоту и изящность.

«Вот это красота», «Шикарная фигура», «Спортсменка, чемпионка и красавица», «Обалденная», «Куколка», «Прекрасна даже в силиконовой шапочке», «Ну как можно быть такой чудесной?», «Ох, эти ножки сводят с ума!», «Изящная», «В здоровом теле, здоровый дух! Вы прекрасны», – написали восторженные фолловеры.

К слову, совсем недавно мы писали, что Екатерина Шпица показала образ в стиле 1980-х. Актриса решилась на бьюти-эксперимент со своим стилистом и получила множество комплиментов за необычный образ и смелость.

А вы занимаетесь спортом? Если да, то каким? Пишите свои ответы в комментариях!