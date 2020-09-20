Катерина Шпица поделилась редким нежным фото с красавцем-возлюбленным
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
В этом году звездам было особенно приятно возвратиться на фестиваль «Кинотавр» Сочи. После долгих месяцев карантина селебрити наконец смогли насладиться искусством, общением друг с другом и, конечно, живописными морскими пейзажами. Катерина Шпица успела сменить несколько ослепительных образов для выходов на красную ковровую дорожку. После завершения ежегодного фестиваля актриса поделилась редким нежным фото с красавцем-возлюбленным. На снимке Руслан обнимает актрису на фоне морских волн. Правая рука Катерины лежит на крепком мужском плече — и внимательные пользователи Сети могут разглядеть заветное обручальное кольцо на безымянном пальце актрисы.
Напомним, что Руслан Панов сделал предложение руки и сердца актрисе на глазах у целого зала зрителей во время спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Михаила Булгакова. Возлюбленный Катерины поднялся на сцену, встал на одно колено и преподнес кольцо. Актриса приняла предложение под аплодисменты коллег и зрителей.
«Кинотавр»! Сочи! Спасибо за прекрасное время! Фестиваль завершился, и сразу стало заметно прохладнее. Хоть не так жалко возвращаться в Москву. Готовы, утеплились. Пора домой.
— написала Катерина.
Фолловеры были рады редкому совместному снимку Катерины с возлюбленным и написали комплименты о красоте пары: «Красивая и гармоничная пара», «Очень красиво», «Счастья !!! Вы такая красивая пара любуюсь!!!», «Красивые!», «Пара класс», «Красивые», «Катюша, по моему, ты в надежных руках», «Красивая пара», «Похожи», «Хорошенькие! Счастья вам!!!».
Ранее мы рассказывали, как Катерина Шпица на спецпоказе в Сочи повторила образ Стюарт двухлетней давности. В рамках «Кинотавра» актриса посетила спецпоказ фильма Ивана Вырыпаева UFO.
Фото и видео: Instagram Катерины Шпицы
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