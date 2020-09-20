Катерина Шпица поделилась редким нежным фото с красавцем-возлюбленным

— написала Катерина.

Фолловеры были рады редкому совместному снимку Катерины с возлюбленным и написали комплименты о красоте пары: «Красивая и гармоничная пара», «Очень красиво», «Счастья !!! Вы такая красивая пара любуюсь!!!», «Красивые!», «Пара класс», «Красивые», «Катюша, по моему, ты в надежных руках», «Красивая пара», «Похожи», «Хорошенькие! Счастья вам!!!».

Ранее мы рассказывали, как Катерина Шпица на спецпоказе в Сочи повторила образ Стюарт двухлетней давности. В рамках «Кинотавра» актриса посетила спецпоказ фильма Ивана Вырыпаева UFO.