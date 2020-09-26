Шпица рассказала о переезде и показала «золотую» фотокартину с будущим мужем

На редких снимках Катерина показала «золотую» фотокартину, на которой актриса изображена в объятиях будущего мужа. Актриса выделила полотну «специальное место» и поставила его рядом с книгами, свечами и минималистичным панно. Как написала сама Катерина, необычный подарок ей преподнесла подруга-фотограф и в новом доме, наконец, «встала в интерьер».

Напомним, что Руслан Панов сделал предложение руки и сердца актрисе на глазах у целого зала зрителей во время спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Михаила Булгакова. Возлюбленный Катерины поднялся на сцену, встал на одно колено и преподнес кольцо. Актриса приняла предложение под аплодисменты коллег и зрителей.

Ранее мы рассказывали, как Катерина Шпица на спецпоказе в Сочи повторила образ Стюарт двухлетней давности. В рамках «Кинотавра» актриса посетила спецпоказ фильма Ивана Вырыпаева UFO.