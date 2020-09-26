Шпица рассказала о переезде и показала «золотую» фотокартину с будущим мужем
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
После завершения ежегодного фестиваля «Кинотавр» актриса поделилась редким нежным фото с красавцем-возлюбленным. На снимке Руслан обнимает актрису на фоне морских волн. Правая рука Катерины лежит на крепком мужском плече — и внимательные пользователи Сети могут разглядеть заветное обручальное кольцо на безымянном пальце актрисы. По возвращении в Москву, оказалось, что возлюбленные завершили переезд и переехали в новый дом. Актриса рассказала об этом в Сети, опубликовав первый снимок с дизайном интерьера: «Мы снова переехали».
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
На редких снимках Катерина показала «золотую» фотокартину, на которой актриса изображена в объятиях будущего мужа. Актриса выделила полотну «специальное место» и поставила его рядом с книгами, свечами и минималистичным панно. Как написала сама Катерина, необычный подарок ей преподнесла подруга-фотограф и в новом доме, наконец, «встала в интерьер».
Напомним, что Руслан Панов сделал предложение руки и сердца актрисе на глазах у целого зала зрителей во время спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Михаила Булгакова. Возлюбленный Катерины поднялся на сцену, встал на одно колено и преподнес кольцо. Актриса приняла предложение под аплодисменты коллег и зрителей.
Ранее мы рассказывали, как Катерина Шпица на спецпоказе в Сочи повторила образ Стюарт двухлетней давности. В рамках «Кинотавра» актриса посетила спецпоказ фильма Ивана Вырыпаева UFO.
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
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