Катерина Шпица и Анфиса Чехова привели подросших сыновей на новогоднее шоу в «Москвариуме»

Для всех гостей была организована зона фуршета, на основной экспозиции океанариума посетителей встречала Русалка, плавающая в одном из пресноводных аквариумов, а также всех ждал еще один сюрприз – в главный морской аквариум с акулами погружался Дед Мороз к своим новогодним подводным саням. Приятным бонусом для всех стала первая демонстрация в открытом аквариуме новых обитателей «Москвариума» — пара японских бычьих акул.

После представления на радость всех гостей вышли артисты мюзикла: Дедушка Мороз, Снегурочка, а также озорные Йети и пара косаток-молодоженов, с которыми детвора с удовольствием фотографировалась на память. Специально для звездных гостей были представлены морские звезды и офиуры с комментариями ихтиолога, а также прошло настоящее химическое шоу.