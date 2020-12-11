Катерина Шпица и Анфиса Чехова привели подросших сыновей на новогоднее шоу в «Москвариуме»
Фото: Пресс-служба
Специальный показ новогоднего шоу вместе с семьями посетили артисты российского шоу-бизнеса Катерина Шпица, Павел Деревянко, Анастасия Стоцкая, Светлана Журова, Дмитрий Красильников, Татьяна Волосожар, Роман Маякин, Анфиса Чехова, Тутта Ларсен, Михаил Миронов, Елена Воробей и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Для всех гостей была организована зона фуршета, на основной экспозиции океанариума посетителей встречала Русалка, плавающая в одном из пресноводных аквариумов, а также всех ждал еще один сюрприз – в главный морской аквариум с акулами погружался Дед Мороз к своим новогодним подводным саням. Приятным бонусом для всех стала первая демонстрация в открытом аквариуме новых обитателей «Москвариума» — пара японских бычьих акул.
После представления на радость всех гостей вышли артисты мюзикла: Дедушка Мороз, Снегурочка, а также озорные Йети и пара косаток-молодоженов, с которыми детвора с удовольствием фотографировалась на память. Специально для звездных гостей были представлены морские звезды и офиуры с комментариями ихтиолога, а также прошло настоящее химическое шоу.
Фото: Пресс-служба
Несмотря на ограничения, всем гостям удалось по-настоящему насладиться праздничной атмосферой и получить невероятные впечатления от новогоднего шоу. Павел Деревянко, актер: «Сегодня мы с семьей посетили «Москвариум» и его прекрасное шоу «Вокруг света за новый год». В «Москвариуме» не первый раз, но первый раз в зрительном зале. Абсолютно шикарный зал, ухоженные и довольные животные. Организаторы постарались на славу! Все меры предосторожности соблюдены. Все дети и взрослые в восторге. Милости просим, приглашаем, рекомендуем! Все было очень круто: живая музыка, веселые и эффектные воздушные гимнасты, шоу — огонь!».
Фото и видео: Instagram
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