«Бомбическая» Катерина Шпица в сияющем топе похвасталась стальным прессом

Фолловеры остались в восторге от нового фото актрисы и написали в Сети: «Бомбическая», «Класс», «Бомбическая и мудрая красотка», «Идеальна!!!», «На Гурченко очень похожа», «Вы такая красивая!», «Восхищен!», «Суперрр!», «Катя, огонь», «Неожиданно», «Очень идет красный и такой стиль».

К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица примерила белоснежный образ. Нежный и чистый образ актриса опубликовала в своем Instagram. Звезда поделилась кадром из фотосессии, на котором появилась в элегантном белоснежном образе.