«Бомбическая» Катерина Шпица в сияющем топе похвасталась стальным прессом
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
На новом снимке Катерина предстала в неожиданном для себя образе. Актриса примерила костюм-тройку самого новогоднего цвета, к которому подобрала крупные серьги с камнями. В сияющем топе Катерина похвасталась стальным прессом и показала безупречную фигуру. Звезде сделали эффектный макияж с широкими стрелками и контурингом.
Под эффектным фото Катерина написала: «Любое совершенство в человеческом обществе — утопия. Капиталистический идеал главного героя «Источника» Айн Рэнд прекрасен!!! Но у реального капитализма свои всем известные изъяны. Однако не надо судить о полезности явления только по его недостаткам. И у феминизма есть перегибы «на местах», кто бы спорил! Но нельзя давать в своем сознании примеру нескольких сомнительных персоналий дискредитировать движение в целом. И еще я подумала, что женщина ровно до той поры не назовёт себя громко феминисткой, пока не столкнется с попранием своих прав. Радикализм — это плохо. Мы, как люди адекватные, его даже не рассматриваем, верно? Но в изначальном смысле какие к феминизму претензии?».
Фолловеры остались в восторге от нового фото актрисы и написали в Сети: «Бомбическая», «Класс», «Бомбическая и мудрая красотка», «Идеальна!!!», «На Гурченко очень похожа», «Вы такая красивая!», «Восхищен!», «Суперрр!», «Катя, огонь», «Неожиданно», «Очень идет красный и такой стиль».
К слову, недавно мы писали, как Катерина Шпица примерила белоснежный образ. Нежный и чистый образ актриса опубликовала в своем Instagram. Звезда поделилась кадром из фотосессии, на котором появилась в элегантном белоснежном образе.
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
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