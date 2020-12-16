Платье-пиджак и крупные серьги-кольца: Катерина Шпица примерила белоснежный образ

Лаконичный образ актрисы пришелся по душе поклонникам:

«Ух какая, смелая, красивая, великолепно, восхитительно!», «Шикарно выглядите», «Вы очень красивы», «Шедеврально! Прелестно!», «А это очень удачно получилось. Шедевр, одним словом!», «Как всегда прелестны», «Потрясающе выглядите, Катерина. В вас невозможно не влюбиться».

Ранее Катерина восхитила подписчиков своей подтянутой, стройной фигурой и опубликовала фотографию из бассейна, которая получила множество комплиментов.