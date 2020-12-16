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Платье-пиджак и крупные серьги-кольца: Катерина Шпица примерила белоснежный образ

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Катерина Шпица с оленями

Фото: www.instagram.com/katerinashpitsa/?hl=ru

Нежный и чистый образ актриса опубликовала в своем Instagram.

Катерина Шпица поделилась кадром из фотосессии, на котором появилась в элегантном белоснежном образе. На актрисе — платье-пиджак белого цвета и крупные серьги-кольца.

В подписи к фотографии Катерина рассказала о своем состоянии в конце года:

«Не пишется мне на этой неделе... И думается неактивно. Состояние спокойного созерцания. Выводы потом. Все-таки tabula rasa — это иногда неплохо. А кто захочет поискать, что такое tabula rasa, тому даже от этого поста будет хоть какая-то польза».

Лаконичный образ актрисы пришелся по душе поклонникам:

«Ух какая, смелая, красивая, великолепно, восхитительно!», «Шикарно выглядите», «Вы очень красивы», «Шедеврально! Прелестно!», «А это очень удачно получилось. Шедевр, одним словом!», «Как всегда прелестны», «Потрясающе выглядите, Катерина. В вас невозможно не влюбиться».

Ранее Катерина восхитила подписчиков своей подтянутой, стройной фигурой и опубликовала фотографию из бассейна, которая получила множество комплиментов.

Фото и видео: Instagram Катерины Шпицы

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