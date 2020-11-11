Шляпка, легкое платье и бусы: Наталья Андрейченко порадовала фанатов ярким летним образом

Наталья Андрейченко опубликовала в Instagram фото, которым порадовала своих поклонников. Актриса позировала в легком полупрозрачном платье, в шляпке и в длинных бусах. Поклонники оценили воздушный летний образ любимой артистки.

Наталья Андрейченко рассказала, что открывает для себя новые пути общения с фанатами. «Друзья мои, вы много писали мне в директ с просьбой завести свой канал в Telegram или Viber. Я сделала опрос и поняла, что вы ждете моего появления больше в телеграме. Итак... я решила и открыла свой telegram-канал! Найти его просто: пишите в поиске "Наталья Андрейченко".

Там я буду делиться всем, что не публикуется в моем Instagram. Также там есть возможность общаться с вами в чате, что очень здорово. Я буду отправлять вам фото, видео, голосовые сообщения и отвечать на ваши вопросы. В общем, только эксклюзив и полное объединение! Lобро пожаловать! Всегда ваша, Наташа», — написала она в блоге.