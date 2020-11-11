Шляпка, легкое платье и бусы: Наталья Андрейченко порадовала фанатов ярким летним образом
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Наталья Андрейченко опубликовала в Instagram фото, которым порадовала своих поклонников. Актриса позировала в легком полупрозрачном платье, в шляпке и в длинных бусах. Поклонники оценили воздушный летний образ любимой артистки.
Наталья Андрейченко рассказала, что открывает для себя новые пути общения с фанатами. «Друзья мои, вы много писали мне в директ с просьбой завести свой канал в Telegram или Viber. Я сделала опрос и поняла, что вы ждете моего появления больше в телеграме. Итак... я решила и открыла свой telegram-канал! Найти его просто: пишите в поиске "Наталья Андрейченко".
Там я буду делиться всем, что не публикуется в моем Instagram. Также там есть возможность общаться с вами в чате, что очень здорово. Я буду отправлять вам фото, видео, голосовые сообщения и отвечать на ваши вопросы. В общем, только эксклюзив и полное объединение! Lобро пожаловать! Всегда ваша, Наташа», — написала она в блоге.
Фото: www.instagram.com/natalya_andreychenko/
«Красота», «Роскошная», «Шикарные фото, как картина маслом», «Волшебно», «Любимая», «Вы прекрасны», «Обворожительная», «Наташенька, вы такая красотуля», — осыпали Наталью Андрейченко комплиментами.
Ранее актриса удивляла поклонников преображением, показывала, какой красавицей была 30 лет назад, публиковала фото своего брутального красавца-сына.
О том, как выглядела Наталья Андрейченко в начале карьеры и до пластики, читайте в нашей рубрике «Было-стало».
Фото и видео: Instagram Натальи Андрейченко, кадры фильмов, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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