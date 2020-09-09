«Какой импозантный мужчина»: брутального сына Натальи Андрейченко сравнили с Нагиевым и Дунаевским

«А было время враждовал с мамой и выглядел совсем не спортивно», «Простили сына?», «Наталья, вы гордитесь сыном - это хорошо, а зачем тогда на одном из тв-каналов вы жаловались, что он лишил вас денег... странно. Я еще подумала: разве можно выносить такой сор из избы», «Сын, это мужчина, которого невозможно разлюбить никогда», - обсуждают одни подписчики.

«Какой импозантный мужчина», «Очень очень брутальный», «На папу похож», «Боже мой, копия отец. Красавец», «Красавчик как мама», «Красавчик!!! У таких мамы с папой и не может быть иначе», «Думала это Дмитрий Нагиев», «Копия Дунаевского», «Я сначала подумал что это Алексей Веселкин», - восхищаются другие.

Если сравнение с Максимом Дунаевским естественно и понятно (молодой мужчина является его сыном), то сравнение с Дмитрием Нагиевым весьма неожиданно.

А как считаете вы, на кого из знаменитостей похож сын Натальи?