Наталья Андрейченко показала, какой красавицей была 30 лет назад: «Необыкновенно хороша!»

Звезда фильмов «Мэри Поппинс, до свидания!», «Сибириада», «Тихий Дон» и других кинохитов советских лет Наталья Андрейченко показала, какой красавицей была 30 лет назад. в Instagram актриса опубликовала кадры фильма «Леди Макбет Мценского уезда» к юбилею выхода фильма на экраны.

«30 лет назад вышел фильм Романа Балаяна "Леди Макбет Мценского уезда"», — подписала она фото.