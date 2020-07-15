Из «бабушки» в «девушку»: 64-летняя Наталья Андрейченко заметно похорошела на новых фотографиях

«Наташа, красивая свежая, молодец», «Боже какая девушка милая!!! Наташенька, Вы прелесть... нежнаяяяя», «Вы такая наполненная. Светитесь», «Какая красивая фотография ! От вашего лица идет свет и вы, ну просто, красотка», «Вы умница, красавица, мудрая и роскошная женщина», «Вы очень красивая», — комментируют фото подписчики блога звезды.

Возможно, так сказывается на внешности звезды фильма «Мэри Поппинс, до свидания» ее роман с бизнесменом из Мексики. Светские сплетники сообщают, что 64-летняя Наталья и 42-летний Роман (ударение на «о») познакомились на съемках несколько лет назад и живут в доме артистки в Канкуне.