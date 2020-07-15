Из «бабушки» в «девушку»: 64-летняя Наталья Андрейченко заметно похорошела на новых фотографиях
В последнее время поклонники актрисы Натальи Андрейченко все чаще делают ей комплименты. Еще несколько месяцев назад в своих прямых эфирах она выглядела несколько уставшей, а теперь расцвела. Связанный с пандемией карантин артистка провела в своей любимой Мексике, куда чудом успела улететь из США накануне прекращения авиаперелетов.
«Наташа, красивая свежая, молодец», «Боже какая девушка милая!!! Наташенька, Вы прелесть... нежнаяяяя», «Вы такая наполненная. Светитесь», «Какая красивая фотография ! От вашего лица идет свет и вы, ну просто, красотка», «Вы умница, красавица, мудрая и роскошная женщина», «Вы очень красивая», — комментируют фото подписчики блога звезды.
Возможно, так сказывается на внешности звезды фильма «Мэри Поппинс, до свидания» ее роман с бизнесменом из Мексики. Светские сплетники сообщают, что 64-летняя Наталья и 42-летний Роман (ударение на «о») познакомились на съемках несколько лет назад и живут в доме артистки в Канкуне.
Фото и видео: Instagram/@natalya_andreychenko
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