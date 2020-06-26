Как выглядела звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко в молодости и до пластики
Фото: Juliya Khanina/ Global Look press
Наталья Андрейченко родилась в Москве в 1956 году. О том, что она станет актрисой, маленькая Наташа знала с детства, и верно шла к своей мечте. После школы она поступила учиться на актрису только со второй попытки. Сначала Андрейченко провалила экзамен в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, но удачно сдала вступительные испытания во ВГИК, где ее наставниками стали легендарные Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева.
Фото: Georg Ter-Ovanesov/ Global Look press
Еще будучи студенткой Андрейченко начала сниматься в кино. Режиссеры разглядели потенциал в юной пышной красавице с длинными русыми волосами. И 19-летняя Наталья дебютировала в кино. За несколько лет она сыграла в таких фильмах, как «От зари до зари», «Степанова памятка», «Долги наши», «Степь», «Поединок в тайге» и других.
Фото: Кадр фильма
Всесоюзная слава пришла к актрисе после выхода на экраны в 1978 году фильма Андрея Кончаловского «Сибириада». Фильм получил Гран-при на Каннском кинофестивале. Об Андрейченко заговорили как об одной из самых перспективных молодых актрис.
Наталья Андрейченко стала настолько востребованной, что уже в следующие два года сыграла сразу в семи фильмах («Уходя-уходи», «День на размышление», «Дамы приглашают кавалеров», «Коней на переправе не меняют» и других).
Фото: Кадр фильма
Но, несмотря на обширную и серьезную фильмографию, в сознании советского зрителя имя Натальи Андрейченко связано с ролью в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», вышедший в прокат в 1983 году одновременно с еде одним фильмом «Военно-полевой роман». В этих фильмах повзрослевшая актриса предстала в двух амплуа — серьезной и даже чопорной леди и молодой женщины, пережившей тяготы войны.
В 1986 году читатели журнала «Советский экран» назвали Андрейченко актрисой года за роль в фильме «Прости», а через три года за «Леди Макбет Мценского уезда» Наталья получила номинкацию на премию «Ника».
Фото: Кадр фильма
«Леди Макбет...» стал последним фильмом в «золотом» периоде карьеры Натальи Андрейченко. К тому времени она уже пережила развод с композитором Максимом Дунаевским, у них рос маленький сын Дмитрий. И в 1985 году актриса вышла замуж за голливудского актера и режиссера, обладателя «Оскара» Максимилиана Шелла, который был старше нее на 26 лет. Первое время супруги жили на две страны, но в 1991 году, когда пал «железный занавес», Андрейченко уехала в США к мужу.
Шелл усыновил ребенка Натальи, дав ему свою фамилию. Максим Дунаевский не был против. «Он заботился о моем сыне, обеспечивал его», — позднее объяснит свой поступок композитор.
Кстати, до встречи с Андрейченко Максимилиан Шелл шутил: «У меня есть три главных правила: не жениться, не жениться на женщине с ребенком и тем более не жениться на актрисе». Но встретив Наталью, актер и режиссер забыл про свои принципы.
В США Наталья Андрейченко пыталась построить карьеру актрисы, но это у нее не получилось. Она снялась лишь в проходящих ролях в трех фильмах. Брак с Шеллом распался в 2005 году. К тому времени у актеров уже росла дочь Настья. Супруг честно признался, что у него есть молодая любовница (как и в случае с первым мужем), и подал на развод через 20 лет после начала романа с русской актрисой. Одной из причин он назвал то, что Андрейченко сильно увлеклась духовными практиками и отдалилась от него. Но после развода экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения. В 2014-м Шелл скончался.
Фото: Instagram Натальи Андрейченко
После нескольких лет в США Наталья Андрейченко вернулась в Россию, а после перебралась на постоянное место жительства в США. К тому времени у нее за плечами были скандалы с детьми: она обвинила сына в краже крупной суммы денег, а с дочерью разругалась из-за того, что закрутила роман с ее бывшим молодым человеком (он годился актрисе в сыновья).
Недавно Андрейченко рассказала в Instagram, что готовит несколько проектов, которые заинтересуют ее поклонников. Известно, что России в последнее время она снялась в сериале «Две сестры».
Сегодня в актрисе с трудом можно узнать юную красавицу с пухлыми щечками. Конечно, возраст берет свое. Но на внешности Натальи сказалось и увлечение пластическими операциями. В желании сохранить молодость и красоту Андрейченко, по мнению ее поклонников, немного переусердствовала.
И все же они не устают делать своей любимице комплименты и ждать от нее новых ролей.
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Фото: Instagram Натальи Андрейченко, кадры фильмов, Anatoly Lomohov, Natalya Loginova, Juliya Khanina, Georg Ter-Ovanesov/ Global look press, East News
Видео: киноконцерн «Мосфильм»
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