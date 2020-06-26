Как выглядела звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко в молодости и до пластики

Шелл усыновил ребенка Натальи, дав ему свою фамилию. Максим Дунаевский не был против. «Он заботился о моем сыне, обеспечивал его», — позднее объяснит свой поступок композитор.

Кстати, до встречи с Андрейченко Максимилиан Шелл шутил: «У меня есть три главных правила: не жениться, не жениться на женщине с ребенком и тем более не жениться на актрисе». Но встретив Наталью, актер и режиссер забыл про свои принципы.

В США Наталья Андрейченко пыталась построить карьеру актрисы, но это у нее не получилось. Она снялась лишь в проходящих ролях в трех фильмах. Брак с Шеллом распался в 2005 году. К тому времени у актеров уже росла дочь Настья. Супруг честно признался, что у него есть молодая любовница (как и в случае с первым мужем), и подал на развод через 20 лет после начала романа с русской актрисой. Одной из причин он назвал то, что Андрейченко сильно увлеклась духовными практиками и отдалилась от него. Но после развода экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения. В 2014-м Шелл скончался.