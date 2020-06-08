Широкая улыбка, открытое плечо: Муцениеце после расставания с Прилучным появилась на обложке глянца
Фото: Starface
Одна из самых красивых пар российского кино Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе три месяца назад. С того времени в отношениях актеров произошло многое: Агата обвинила уже почти экс-супруга в домашнем насилии, позже в стихах поклялась ему в вечной любви, затем намекнула, что боится остаться одна и будет искать нового мужа и подала документы на развод. Павел все это время молчит, лишь публикуя фото с детьми, с которыми проводит все свободное время в самоизоляции.
И теперь Агата Муцениеце появилась на обложке журнала «Караван историй», где позировала с широкой улыбкой и в пальто на обнаженном теле.
В более ранних интервью Агата Муцениеце отмечала, что не представляет, как можно выливать на публику эмоции по поводу отношений с мужем. «Как это должно выглядеть? Я сижу и реву и думаю: "Где же моя камера, чтобы все снять?". Так это происходит? Не знаю, зачем это все сделают», — недоумевала она. А после, когда неприятности пришли и в ее семью, она в прямом эфире в социальной сети рассказала о рукоприкладстве со стороны мужа.
«Я не утрачу веру в любовь несмотря ни на что», — с таким заголовком вышла статья с Агатой в глянце. Кстати, после расставания с мужем Муцениеце запустила собственное шоу на youtube, конечно, про разводы.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный были женаты 9 лет. У них растут двое детей — Тимофей и Мия.
Фото: Instagram, Starface
Видео: телеканал «Ю»
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