Широкая улыбка, открытое плечо: Муцениеце после расставания с Прилучным появилась на обложке глянца

В более ранних интервью Агата Муцениеце отмечала, что не представляет, как можно выливать на публику эмоции по поводу отношений с мужем. «Как это должно выглядеть? Я сижу и реву и думаю: "Где же моя камера, чтобы все снять?". Так это происходит? Не знаю, зачем это все сделают», — недоумевала она. А после, когда неприятности пришли и в ее семью, она в прямом эфире в социальной сети рассказала о рукоприкладстве со стороны мужа.

«Я не утрачу веру в любовь несмотря ни на что», — с таким заголовком вышла статья с Агатой в глянце. Кстати, после расставания с мужем Муцениеце запустила собственное шоу на youtube, конечно, про разводы.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный были женаты 9 лет. У них растут двое детей — Тимофей и Мия.