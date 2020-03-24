«Я буду любить его всю жизнь»: Муцениеце дала первое интервью после объявления о разводе с Прилучным

В конце февраля одна из самых красивых пар российского кино Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о своем решении развестись. За десять лет отношений, восемь из которых они прожили в браке, они обзавелись очаровательными детьми Мией и Тимофеем, но так и не смогли найти общий язык в ряде принципиальных вопросов.

«Мы действительно разводимся. Это не пиар, делать нам больше нечего. Брак для меня святая вещь, и я бы никогда не стала пиариться на этих темах. Просто наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись, мы перестали друг друга понимать, это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель — когда ты начинаешь что-то пытаться, и что-то не выходит, вы не находите общий язык, и он не понимает меня, я не понимаю его. И мы решили, что наверное будет правильно нам, пока мы еще в нормальных отношениях, разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей», — призналась Муцениеце в интервью PeopletalkTV.

Дети пока не заметили развода родителей, несмотря на то что пара не живет вместе — они привыкли, что родители часто находятся на гастролях. «Мы полюбовно решаем этот вопрос, и сейчас я уже с бумагами разбираюсь. У нас нормальные отношения, мы не ругаемся, у нас спокойный тихий развод. Мы хотим сохранить уважение друг к другу, потому что все-таки мы подарили друг другу большое количество времени, семью, теплые эмоции. Хочется, чтобы в памяти осталось это, а не "пытаться сохранить брак"», — подчеркнула она.

К психологу пара не обращалась — Павел не очень любит психологов и не верит в них. Однако Агата считает, что идти к специалисту нужно именно ему, чтобы «разобраться во всем том, что он там накатавасил». Однако главные причины, побудившие ее на такое решение, актриса решила не разглашать: «Я не хочу больше спасать этот брак и не вижу в этом смысла. Есть причины, я не буду их озвучивать, потому что не хочу ничего говорить плохого про Пашу, я хочу, чтобы вообще его дети никогда не читали про него ничего плохого, поэтому я ничего не буду говорить такого, что могло бы осквернить его репутацию».

Муцениеце также призналась, что пока они с Прилучным не решили, как именно разделят имущество. Ни она, ни ее муж не умели считать деньги. За крупные покупки отвечал супруг, за бытовые — как получится.

«Я та женщина, которая не умеет просить на маникюр. Я никогда этого не сделаю, я всегда лучше заработаю сама. Я у него на себя денег никогда не просила. Но его это и подбешивало иногда, что ты за женщина, которая все сама», — призналась Муцениеце.

«Мы объявили о разводе, когда все дело дошло до юристов и нотариусов. У нас были очень напряженные отношения, и было непонятно, удастся ли нам вырулить куда-то это или не удастся. Но я вообще всю жизнь придерживалась такой политики, что если начались какие-то глобальные проблемы, надо сруливать. Я не исключаю шанс, что может быть мы разведемся, а через пять лет снова встретимся и поженимся. Ну мало ли. Я действительно его безумно люблю и мне кажется буду любить его всю жизнь. Потому что он важный человек в моей жизни, и такой неповторимый, романтик, и он очень в моем вкусе, я же люблю хулиганов», — призналась она.

«Я надеюсь, что он первый надет себе отношения и срулит. Мне кажется иногда чтобы заново приобрести, надо до конца потерять. И я правда не исключаю вариант того, что мы когда-нибудь поженимся заново, но нескоро. Я сейчас на той стадии, когда я ничего не знаю. Я не знаю, что произойдет, я не знаю, что будет, я не знаю, как сложится наша дальнейшая жизнь, но я чувствую, что я на верном пути», — открылась Агата.

Как считаете, оформит ли пара развод?