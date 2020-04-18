Агата Муцениеце планирует искать нового мужа: «Есть страх, что навсегда останусь одна»

Новость о расставании Агаты Муцениеце и Павла Прилучного шокировала поклонников пары. Летом Павел и Агата могли отметить девятую годовщину со дня свадьбы, но они планируют развод.

В эфире шоу «Честный развод» Муцениеце призналась, что не планирует долго тосковать по экс-супругу. Она планирует начать новую жизни примерно через полгода после развода. Новый мужчина должен серьезно относиться к ней и детям, любовницей она становиться не намерена.

«Новый страх в моей жизни это то, что я никогда не смогу быть счастлива с мужчиной. Есть страх того, наверное, что я навсегда останусь одна. Но слава Богу меня утешают такие примеры, как даже Аня Седокова, которая... конечно, она секс-бомба, но я тоже подкачаюсь (улыбается). Меня вдохновляют те примеры, когда женщина все-таки продолжает жить, несмотря на то, что она развелась, несмотря на то, что у нее есть дети. Слава Богу, мир шагнул в ту стадию, когда мужчину может не смутить то, что у тебя есть дети. А еще у меня есть страх стать чьей-то любовницей, вот этого я бы не хотела. Я бы никогда не хотела встречаться с женатым мужчиной, надеюсь у меня этого не будет», — поделилась она.

Сейчас Муцениеце активно работает над своей самооценкой, пошатнувшейся в отношениях с Прилучным: «Мне тяжело еще от того, что он же был лидер в наших отношениях, он и больше артист, чем я, и я в какой-то момент внушила себе, что он более талантливый». Вступая в отношения с мужчиной, она не хотела становиться «его женой», и старалась остаться отдельной самостоятельной яркой личностью, из-за чего в семье происходили конфликты.

Возвращаться к Павлу Агата не планирует: история с его рукоприкладством заставила ее полностью разчароваться в этих отношениях.