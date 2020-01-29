«Шикарная в любом наряде»: 58-летняя Екатерина Андреева собрала комплименты, облачившись в наряд туземца

«Красота», «Загляденье», «Катя, вы человек Земли», «Восхищаюсь вашей жизнерадостностью и молодостью», «Хороша в любом наряде», «Вы роскошны», «Екатерина, вам очень идет наряд», «Красавица», — похвалили Екатерина Андрееву в комментариях.

Поклонники телеведущей не перестают восхищаться ее неувядающей красотой. И Екатерина не раз рассказывала, чем ей приходится жертвовать ради молодости и стройности. И ее упорная работа над собой дает результат: опубликовав недавно фотографию в купальнике, Екатерина Андреева собрала десятки восторженных комментариев.