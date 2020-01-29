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«Шикарная в любом наряде»: 58-летняя Екатерина Андреева собрала комплименты, облачившись в наряд туземца

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Екатерина Андреева

Фото: Instagram

Телеведущая делится с подписчиками эмоциями и фотографиями из своих многочисленных поездок в экзотические страны.

Instagram телеведущей Екатерины Андреевой похож на большой путеводитель по разным странам — от Швейцарии до Африки. Сейчас Екатерина отдыхает в ЮАР, где с головой окунулась в местный колорит.

Во время одной из экскурсий Екатерина Андреева примерила одежду местных жителей, изменившись практически до неузнаваемости. Подписчики теледивы отметили, что она хороша в любой точке земли.

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Энергия двух континентов смешивается и получается великолепный коктейль . Говорят масай может взглядом остановить льва и я в это верю,они видят на десяток км.,они умеют согреться в тонком пледе ночью ,поднимая температуру тела,они могут добыть огонь из всего,включая помет зебры за 10 секунд.Они -дети Земли и она отвечает им полной взаимностью.И это великолепно,что они есть,что их яркую накидку можно увидеть в саванне издалека,что лев замирает от их взглядов и вообще ...просто хорошо,что они есть. С @president_travel все интересно 💯 #африка #круто #путешествие #офигенно #мояафрика #друзья #девочкитакиедевочки #туризм #africa #from #kenya #masai #masaimara #hakunamatata #traveling #travelblogger #presidenttravel #president_in_Kenya #photo #photooftheday #friends #president-travel #myкения #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет #fromafricawithlovebytara

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

«Красота», «Загляденье», «Катя, вы человек Земли», «Восхищаюсь вашей жизнерадостностью и молодостью», «Хороша в любом наряде», «Вы роскошны», «Екатерина, вам очень идет наряд», «Красавица», — похвалили Екатерина Андрееву в комментариях.

Поклонники телеведущей не перестают восхищаться ее неувядающей красотой. И Екатерина не раз рассказывала, чем ей приходится жертвовать ради молодости и стройности. И ее упорная работа над собой дает результат: опубликовав недавно фотографию в купальнике, Екатерина Андреева собрала десятки восторженных комментариев.

Фото и видео: Instagram

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