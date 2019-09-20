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Андреева в леопардовом плаще, Тарханова в байкерской косухе и другие звезды на дне рождения косметического бренда

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Екатерина Андреева

Фото: Пресс-служба

В караоке «Синематограф» бренд эксклюзивной корейской косметики Nanoasia устроил для своих звездных поклонниц и друзей настоящий праздник.

Поводов для торжества было сразу три: день рождения самой марки, день рождения ее основательницы Киры Сорокиной и презентация новых продуктов, которые в течение нескольких лет разрабатывались в Южной Корее с использование инновационных технологий с учетом особенностей кожи российских женщин.

Все внимание было приковано к виновнице торжества и двум ее подругам, Эвелине Бледанс и Анфисе Чеховой, ведь именно они вдохновили Киру Сорокину на создание новых эффективных уходовых средств. Кремы для лица и зоны вокруг глаз MY CHE именинница посвятила Анфисе Чеховой, а крем-суфле EVA - Эвелине Бледанс, которая принимала активное участие в его создании: от состава средства до дизайна упаковки.

Фото: Пресс-служба

Обе звезды охотно рассказывали, как совсем недавно вместе с Кирой посетили лабораторию в Сеуле, где своими глазам увидели, как отбираются и синтезируются ингредиенты кремов, в каких условиях проходит рождение продукта. Они не только побывали на косметическом производстве, но и познакомились с корейской медициной, кухней, искусством, и даже примерили национальные наряды. С частичкой корейской культуры в тот вечер смогли познакомиться и другие гости праздника Nanoasia. Знаменитости изучали новинки и любовались яркими выступлениями Ансамбля Корейского Танца.

Екатерина Андреева, Катерина Шпица и Екатерина Одинцова

Фото: Пресс-служба

Мероприятие посетили Ирина Хакамада, Екатерина Андреева, Митя Фомин, Лариса Гузеева, Екатерина Стриженова, Катерина Шпица, Глафира Тарханова, Екатерина Одинцова, Анастасия Волочкова и многие другие.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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