Андреева в леопардовом плаще, Тарханова в байкерской косухе и другие звезды на дне рождения косметического бренда

Поводов для торжества было сразу три: день рождения самой марки, день рождения ее основательницы Киры Сорокиной и презентация новых продуктов, которые в течение нескольких лет разрабатывались в Южной Корее с использование инновационных технологий с учетом особенностей кожи российских женщин.

Все внимание было приковано к виновнице торжества и двум ее подругам, Эвелине Бледанс и Анфисе Чеховой, ведь именно они вдохновили Киру Сорокину на создание новых эффективных уходовых средств. Кремы для лица и зоны вокруг глаз MY CHE именинница посвятила Анфисе Чеховой, а крем-суфле EVA - Эвелине Бледанс, которая принимала активное участие в его создании: от состава средства до дизайна упаковки.