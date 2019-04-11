«Вместо сна»: Екатерина Андреева показала стройные ноги в коротких шортах и призналась, что жертвует отдыхом ради красоты

Подписчицы блога 52-летней Екатерины Андреевой часто спрашивают телезвезду, как ей удается слхранять красоту и стройность. На днях она снова восхитила их фотографией, на которой демонстрирует завидную форму.
Фото: Instagram Екатерины Андреевой
В разделе «сториз» женщина призналась: она жертвует сном ради стройности.
Питание — тоже важная составляющая стройности. Даже в поездке по Африке Екатерина питается по отдельному меню, заказывая блюда, предназначенные для людей с аллергией на глютен.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram