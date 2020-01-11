«Богиня»: в Сети обсуждают фото 58-летней Екатерины Андреевой в купальнике

«Екатерина и в кадре красавица, и на отдыхе богиня. Настоящий человек умеет всё», «Да, смотреть не насмотреться, подзарядка на весь 2020 год», «Красавица! Стройная!😻👍🏼», «Я вижу красоту женщины и величие гор, силу и красивые линии женского тела и могущество гор. Женщина и природа слились. Благодаря женщине оживает природа», «Екатерина, как всегда, потрясающая!», «Катя, фантастическая», «Понятно теперь, почему вы такая молодая всегда ?! В молодильном молочке и минералочке, как в сказке @Конек горбунок?!», «Фея в волшебном царстве!», «Вау! Потрясающий вид !Русалочка!», «Какая красота! Катерина, Вы Богиня!», «Над вами время не властно, я тоже так хочу!» — пишут фолловеры Андреевой.

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