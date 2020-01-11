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«Богиня»: в Сети обсуждают фото 58-летней Екатерины Андреевой в купальнике

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Екатерина Андреева

Фото: Instagram Екатерины Андреевой

Телеведущая поделилась красивым снимком с отдыха.

Сложно поверить в то, что бессменной ведущей телепрограммы «Время» Екатерине Андреевой 58 лет.

Телеведущая часто делится с поклонниками своими секретами продления молодости, не стесняется говорить о процедурах, которые помогают ей отлично выглядеть. Несколько часов назад в блоге Екатерина показала фото в купальнике и рассказала о минеральных ваннах: «Если я хочу обновиться - я ныряю в минеральную воду в с головой.И сижу на морозце на тёплом кафеле».

«Екатерина и в кадре красавица, и на отдыхе богиня. Настоящий человек умеет всё», «Да, смотреть не насмотреться, подзарядка на весь 2020 год», «Красавица! Стройная!😻👍🏼», «Я вижу красоту женщины и величие гор, силу и красивые линии женского тела и могущество гор. Женщина и природа слились. Благодаря женщине оживает природа», «Екатерина, как всегда, потрясающая!», «Катя, фантастическая», «Понятно теперь, почему вы такая молодая всегда ?! В молодильном молочке и минералочке, как в сказке @Конек горбунок?!», «Фея в волшебном царстве!», «Вау! Потрясающий вид !Русалочка!», «Какая красота! Катерина, Вы Богиня!», «Над вами время не властно, я тоже так хочу!» — пишут фолловеры Андреевой.

А вам нравится Екатерина Андреева?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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