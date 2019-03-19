Босоножки, джинса и прозрачное кружево: Екатерина Андреева удивила всех своим нарядом

«Мы все время что-то пишем.Мои друзья меня не видят,но читают.Хорошо ли это? Мы расширили горизонты и общаемся через соцсети с теми,кого не знаем лично. Весь мир 🌎🌏🌍 с тобой ,а ты с ним и без него одновременно. Кажется ,антиутопии Замятина,Оруэлла,Хаксли и примкнувшего к ним Бредбери начали воплощаться в жизнь.Они писали в 1920,30,40-х годах прошлого века,а мы спустя почти 100 лет,пляшем под их дудку 💃🏻💃🏻💃🏻А вот все,что предсказали Жюль Верн и Беляев-уже сбылось.Что касается А.Толстого и его Аэлиты,он не все угадал-в этом сезоне модно не серебро,а золото.🙃А вот тема «не всё то золото,что блестит»по-прежнему актуальна.Мой друг @mikhail_kunitsyn_vinyl не блестит,но он точно золотой 💯 #мы #друзья #золото #стиль #весна #we #friends #friendship #style #spring #gold #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет », — написала она.