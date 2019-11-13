«Шикарная»: Нюша показала идеальную фигуру в купальнике и платье-сетке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Нюша показала, какой ее видит муж. На снимке Нюша позирует в купальнике и платье-сетке, которое подчеркнуло формы ее идеальной фигуры.
«Глазами любимого», — подписала фотографию Нюша.
Фото: Instagram
«Шикарная», «Какая красавица», «Очень завораживающий взгляд», «Очень красивая, великолепная», «Шикарная фигура», «Идеальна», — получила певица сотник комплиментов.
Нюша, которая стала мамой в 28 лет, быстро пришла в форму после родов. Правда, это стоило ей немалых усилий. В последнее время в микроблоге артистки все чаще стали появляться смелые фотографии, в которых она демонстрирует свои прелести.
А вам нравится, как выглядит Нюша?
Фото и видео: Instagram
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