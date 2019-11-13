«Шикарная»: Нюша показала идеальную фигуру в купальнике и платье-сетке

«Шикарная», «Какая красавица», «Очень завораживающий взгляд», «Очень красивая, великолепная», «Шикарная фигура», «Идеальна», — получила певица сотник комплиментов.

Нюша, которая стала мамой в 28 лет, быстро пришла в форму после родов. Правда, это стоило ей немалых усилий. В последнее время в микроблоге артистки все чаще стали появляться смелые фотографии, в которых она демонстрирует свои прелести.

А вам нравится, как выглядит Нюша?