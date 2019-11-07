«Тигруля»: Нюша поделилась нежным фото годовалой дочери
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Нюши
6 ноября 2018 года певица Нюша впервые стала мамой, а на днях ее долгожданная доченька отметила первый день рождения. «Нашей малышке, нашей принцессе 1 год💫💫💫Уже целый год бесконечного счастья😻Моя любовь к тебе безгранична... Спасибо тебе, моя доченька, что выбрала нас✨ Это самый волшебный подарок💞», — писала Нюша под совместным фото с мужем и дочкой.
А несколько часов назад артистка показала фото с праздника в честь именинницы — небольшой торт с тигренком и цифрой 1 и малышка в шапке тигриной расцветки, пытающаяся попробовать угощение: «Ррррыы…🤗Тигруля».
Подписчики умилились в комментариях под снимками, а некоторые выразили надежду, что Нюша скоро покажет лицо девочки и назовет ее имя. Вот отличие от многих коллег, артистка продолжает сохранять интригу.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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