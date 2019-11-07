«Тигруля»: Нюша поделилась нежным фото годовалой дочери

6 ноября 2018 года певица Нюша впервые стала мамой, а на днях ее долгожданная доченька отметила первый день рождения. «Нашей малышке, нашей принцессе 1 год💫💫💫Уже целый год бесконечного счастья😻Моя любовь к тебе безгранична... Спасибо тебе, моя доченька, что выбрала нас✨ Это самый волшебный подарок💞», — писала Нюша под совместным фото с мужем и дочкой.