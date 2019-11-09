Постройневшая Нюша похвасталась фигурой в леопардовом купальнике

В подписи к снимкам Нюша отметила, что уже десять лет не ест мясо, а в последнее время убрала из рациона и рыбу. ё «Красотка», «Бомба», «Как всегда красивая ❤️», «Фигура просто отпад😻🔥», «Шикарна», «Красавица наша», «Очень стройная, как модель!))», «Купальник милый😻 тигрица», «Какая ты шикарная», «Фигура роскошная», — восхищаются фолловеры.