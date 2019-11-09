Постройневшая Нюша похвасталась фигурой в леопардовом купальнике
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Нюши
29-летняя Нюша стала мамой год назад. Певица довольно быстро вернулась в добеременную форму — уже спустя семь месяцев после родов молодая мама хвасталась подтянутой фигурой. Однако сейчас Нюша выглядит еще лучше, чем прежде. Это подтверждают появившиеся в блоге артистки фотографии, сделанные на берегу моря.
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Ребята! Есть ли среди вас те, кто отказался от мяса или животного белка?🧐Кто в сети со мной давно - знает, что от мяса я отказалась уже лет 10 назад. Совершенно спокойно, без принуждений. Сейчас стараюсь регулярно прислушиваться к своему организму, и в последнее время даже рыбу не очень хочется... прилетели из Америки с чемоданчиком витаминов)) Поделитесь, вегетарианцы/веганы, как вам живется?)Чем заменяете???
В подписи к снимкам Нюша отметила, что уже десять лет не ест мясо, а в последнее время убрала из рациона и рыбу. ё «Красотка», «Бомба», «Как всегда красивая ❤️», «Фигура просто отпад😻🔥», «Шикарна», «Красавица наша», «Очень стройная, как модель!))», «Купальник милый😻 тигрица», «Какая ты шикарная», «Фигура роскошная», — восхищаются фолловеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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