62-летняя Шэрон Стоун сразила стройными ногами в шелковом комбезе: «Монро!»

В одном из недавних интервью звезда «Основного инстинкта» призналась в любви к своему телу, отметив: «С каждым годом я становлюсь все красивее». А недавно Шэрон Стоун опубликовала в Instagram максимально правдивое селфи, на котором показала все свои морщинки и большой шрам на шее.

К слову, недавно мы писали, как 62-летняя Шэрон Стоун снялась в стильной и правдивой фотосессии для глянца. Звезда «Основного инстинкта» и «Казино» гордится своим возрастом, и не скрывает природную красоту во время съемок