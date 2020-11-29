62-летняя Шэрон Стоун сразила стройными ногами в шелковом комбезе: «Монро!»
Фото: @sharonstone / Instagram
Шэрон Стоун снялась в сотне фильмов и украсила обложки глянцевых изданий несчетное количество раз, и не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшие годы выйдет сразу несколько фильмов с ее участием, а модные фотографы выстроились в очередь к 62-летней звезде. В этот раз Шэрон Стоун сразила соцсеть стройными ногами в шелковом комбезе, поверх которого она надела рубашку с ярким принтом и подобрала туфли на высоком каблуке горчичного оттенка. В роскошном интерьере дома звезда позировала на фоне фотопортрета Мерлин Монро, и многочисленные поклонники начали сравнивать актрис: «Монро!», «Копия Монро».
В одном из недавних интервью звезда «Основного инстинкта» призналась в любви к своему телу, отметив: «С каждым годом я становлюсь все красивее». А недавно Шэрон Стоун опубликовала в Instagram максимально правдивое селфи, на котором показала все свои морщинки и большой шрам на шее.
К слову, недавно мы писали, как 62-летняя Шэрон Стоун снялась в стильной и правдивой фотосессии для глянца. Звезда «Основного инстинкта» и «Казино» гордится своим возрастом, и не скрывает природную красоту во время съемок
Фото и видео: @sharonstone / Instagram
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