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«С каждым годом я все красивее»: 61-летняя Шэрон Стоун рассказала о любви к своему телу и притеснении женщин в кино

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Шэрон Стоун выглядит с каждым годом все лучше

Фото: ImagePressAgency/face to face/ Global look press

Звезда «Основного инстинкта» появилась на обложке очередного глянца.

61-летняя Шэрон Стоун украсила собой обложку глянцевого журнала Allure. Сколько раз она украшала собой страницы модных изданий, пожалуй, не сосчитает и сама актриса.

Для обложки журнала Allure актриса позировала в строгом костюме в мелкую клетку. Стилисты сделали ей модную небрежную укладку и акцент на губах – на них нанесли алую помаду, подчеркнувшую белизну кожи Шэрон и цвет ее глаз.

Шэрон поблагодарила команду за отличную работу, а журналистов за возможность поговорить откровенно.

Стоун призналась, что всегда чувствовала, что кино – это мир мужчин. «Я раньше думала, что могу выбирать фильмы, партнеров. Но это не так. Кино делают мужчины, для мужчин и продают мужчины. Я могла получать гонорар в несколько миллионов долларов, но все равно меньше мужчин-актеров», — призналась Шэрон Стоун.

Она также рассказала, что ее карьера была отрывочной и нелегкой. Перед тем, как добиться успеха, Шэрон успела поработать поваром, официанткой и в других профессиях.

На вопрос журналиста, могли бы снять «Основной инстинкт» в 2019 году, Стоун ответила: «Фильм был создан именно в нужный момент, потому что он охватил все наши страхи и сомнения и момент смены власти в пользу женщин. Это по-прежнему интригующий фильм, но можно ли его снять сейчас? Я сомневаюсь, что сейчас он стал бы сенсацией, как в свое время. Когда я начинала свою карьеру, женщинам было позволено сидеть только двумя способами: скрещивать лодыжки или держать лодыжки под стулом. «Основной инстинкт» изменил взгляд на женщин».

В интервью Шэрон также призналась, что любит свой возраст и свое тело. «Я женщина, которая с годами становится все красивее. Зрелые женщины лучше девушек, потому что они умны и уже многое понимают», — призналась актриса.

И все же своим любимым возрастом Шэрон назвала 40 лет. «Я не могла работать, потому что женщинам такого возраста не давали работу в Голливуде. Но я была с тремя прекрасными сыновьями. Я оправлялась после инсульта. Со мной никто не хотел встречаться, никому не нужна была женщина с маленькими детьми (у Шэрон три приемных мальчика, - прим. ред.). Но это было время перемен. И я была красива. Но я хотела бы, чтобы в меня кто-нибудь влюбился».

Фото: Instagram, ImagePressAgency/ face to face/ Global Look press

Видео: Instagram, The Late Late Show with James Corden

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