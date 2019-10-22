«С каждым годом я все красивее»: 61-летняя Шэрон Стоун рассказала о любви к своему телу и притеснении женщин в кино
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: ImagePressAgency/face to face/ Global look press
61-летняя Шэрон Стоун украсила собой обложку глянцевого журнала Allure. Сколько раз она украшала собой страницы модных изданий, пожалуй, не сосчитает и сама актриса.
Для обложки журнала Allure актриса позировала в строгом костюме в мелкую клетку. Стилисты сделали ей модную небрежную укладку и акцент на губах – на них нанесли алую помаду, подчеркнувшую белизну кожи Шэрон и цвет ее глаз.
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Thank you to Allure and in particular to writer, Danielle Pergament, who was present for a real conversation. Sharon Link in Bio: https://www.allure.com/story/sharon-stone-end-of-anti-aging-cover-interview • • Photographer: @emmasummerton Stylist: @simonrobins1000 Hair: @giannandreahair Makeup: @patidubroff Hair Colorist: @brooklynstephen Manicure: @marisacarmichael Story: @dkpergament Posted @withrepost • @allure Introducing the “End of Anti-Aging” issue starring @sharonstone. An archetype of sex and danger for a generation of women, Stone has a big brain, a big heart, but no time for small talk. Link in bio for her candid conversation with @dkpergament where they go deep on motherhood, loneliness, power, and more. — #photography by @emmasummerton #makeup by @patidubroff #hair by @giannandreahair #nails by @marisacarmichael #styled by @simonrobins1000 #interview by @dkpergament
Шэрон поблагодарила команду за отличную работу, а журналистов за возможность поговорить откровенно.
Стоун призналась, что всегда чувствовала, что кино – это мир мужчин. «Я раньше думала, что могу выбирать фильмы, партнеров. Но это не так. Кино делают мужчины, для мужчин и продают мужчины. Я могла получать гонорар в несколько миллионов долларов, но все равно меньше мужчин-актеров», — призналась Шэрон Стоун.
Она также рассказала, что ее карьера была отрывочной и нелегкой. Перед тем, как добиться успеха, Шэрон успела поработать поваром, официанткой и в других профессиях.
На вопрос журналиста, могли бы снять «Основной инстинкт» в 2019 году, Стоун ответила: «Фильм был создан именно в нужный момент, потому что он охватил все наши страхи и сомнения и момент смены власти в пользу женщин. Это по-прежнему интригующий фильм, но можно ли его снять сейчас? Я сомневаюсь, что сейчас он стал бы сенсацией, как в свое время. Когда я начинала свою карьеру, женщинам было позволено сидеть только двумя способами: скрещивать лодыжки или держать лодыжки под стулом. «Основной инстинкт» изменил взгляд на женщин».
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“Do what you like to do, but do it every day. I love to dance, and I dance hard.” - @sharonstone #MondayMotivation (@carterbedloesmith - Photographer, @missjobaker - Makeup Artist, @teddycharles35 - Hair, @elizabethstewart1 - Styling, @stephstonenails - Styling, @gqitalia - Magazine Song: Waterfalls @officialtlc)
В интервью Шэрон также призналась, что любит свой возраст и свое тело. «Я женщина, которая с годами становится все красивее. Зрелые женщины лучше девушек, потому что они умны и уже многое понимают», — призналась актриса.
И все же своим любимым возрастом Шэрон назвала 40 лет. «Я не могла работать, потому что женщинам такого возраста не давали работу в Голливуде. Но я была с тремя прекрасными сыновьями. Я оправлялась после инсульта. Со мной никто не хотел встречаться, никому не нужна была женщина с маленькими детьми (у Шэрон три приемных мальчика, - прим. ред.). Но это было время перемен. И я была красива. Но я хотела бы, чтобы в меня кто-нибудь влюбился».
Фото: Instagram, ImagePressAgency/ face to face/ Global Look press
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