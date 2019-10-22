«С каждым годом я все красивее»: 61-летняя Шэрон Стоун рассказала о любви к своему телу и притеснении женщин в кино

Шэрон поблагодарила команду за отличную работу, а журналистов за возможность поговорить откровенно.

Стоун призналась, что всегда чувствовала, что кино – это мир мужчин. «Я раньше думала, что могу выбирать фильмы, партнеров. Но это не так. Кино делают мужчины, для мужчин и продают мужчины. Я могла получать гонорар в несколько миллионов долларов, но все равно меньше мужчин-актеров», — призналась Шэрон Стоун.

Она также рассказала, что ее карьера была отрывочной и нелегкой. Перед тем, как добиться успеха, Шэрон успела поработать поваром, официанткой и в других профессиях.