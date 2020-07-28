62-летняя Шэрон Стоун показала все свои морщины и большой шрам на стильной черно-белой фотографии

15-сантиметровый шрам на шее актриса получила еще в детстве, врезавшись в бельевую веревку после падения с лошади — если бы травма была более глубокой и затронула яремную вену, все могло бы закончиться очень плачевно.

Опасные ситуации преследовали актрису всегда: однажды она чуть не погибла от удара молнии, мама спасла ее. А в сентябре 2001 года звезда вдруг увидела яркую вспышку света, которая стала ее затягивать в себя. Оказалось, что это был инсульт — женщина перенесла клиническую смерть, увидев знакомых людей, которые давно были мертвы, но все же вернулась обратно в свое тело.