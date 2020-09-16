Шикарные ноги, седые волосы: 62-летняя Шэрон Стоун снялась в стильной и правдивой фотосессии для глянца
Фото: East News
Шэрон Стоун снялась в сотне фильмов и украсила обложки глянцевых изданий несчетное количество раз, и не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшие годы выйдет сразу несколько фильмов с ее участием, а модные фотографы выстроились в очередь к 62-летней звезде.
Во время очередной стильной и правдивой фотосъемки — для издания Telegraph — Шэрон показала себя такой, какая есть. Она позировала с живой укладкой и волосами, тронутыми сединой. Костюм с мини-шортами подчеркнул шикарные ноги актрисы и модели.
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For @telegraph with photographer @michaelmuller7 and stylist @paris_libby - thank you to everyone on the team🌿🤍 Sharon Photographer: @michaelmuller7 Stylist: @paris_libby Hair stylist: @hairbyadir Make-up artist: @karayoshimotobua Photo Director: @andygreenacre_ Interview for Cover story: @celia.walden #telegraphmag
В одном из недавних интервью звезда «Основного инстинкта» призналась в любви к своему телу, отметив: «С каждым годом я становлюсь все красивее». А недавно Шэрон Стоун опубликовала в Instagram максимально правдивое селфи, на котором показала все свои морщинки и большой шрам на шее.
О том, как Шэрон Стоун выглядела в юности — в начале карьеры модели и актрисы, вы можете узнать из статьи в постоянной рубрике Passion.ru «Было-стало».
Фото и видео: Instagram Шэрон Стоун, East News
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