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Шикарные ноги, седые волосы: 62-летняя Шэрон Стоун снялась в стильной и правдивой фотосессии для глянца

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Стоун в фильме «Основной инстинкт — 2»

Фото: East News

Звезда «Основного инстинкта» и «Казино» гордится своим возрастом, и не скрывает природную красоту во время съемок.

Шэрон Стоун снялась в сотне фильмов и украсила обложки глянцевых изданий несчетное количество раз, и не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшие годы выйдет сразу несколько фильмов с ее участием, а модные фотографы выстроились в очередь к 62-летней звезде.

Во время очередной стильной и правдивой фотосъемки — для издания Telegraph — Шэрон показала себя такой, какая есть. Она позировала с живой укладкой и волосами, тронутыми сединой. Костюм с мини-шортами подчеркнул шикарные ноги актрисы и модели.

В одном из недавних интервью звезда «Основного инстинкта» призналась в любви к своему телу, отметив: «С каждым годом я становлюсь все красивее». А недавно Шэрон Стоун опубликовала в Instagram максимально правдивое селфи, на котором показала все свои морщинки и большой шрам на шее.

О том, как Шэрон Стоун выглядела в юности — в начале карьеры модели и актрисы, вы можете узнать из статьи в постоянной рубрике Passion.ru «Было-стало».

Фото и видео: Instagram Шэрон Стоун, East News

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