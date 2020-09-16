Шикарные ноги, седые волосы: 62-летняя Шэрон Стоун снялась в стильной и правдивой фотосессии для глянца

Шэрон Стоун снялась в сотне фильмов и украсила обложки глянцевых изданий несчетное количество раз, и не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшие годы выйдет сразу несколько фильмов с ее участием, а модные фотографы выстроились в очередь к 62-летней звезде.

Во время очередной стильной и правдивой фотосъемки — для издания Telegraph — Шэрон показала себя такой, какая есть. Она позировала с живой укладкой и волосами, тронутыми сединой. Костюм с мини-шортами подчеркнул шикарные ноги актрисы и модели.