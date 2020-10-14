Яркое платье, украшения: 62-летняя Шэрон Стоун показала правдивое домашнее фото
Фото: www.instagram.com/sharonstone/
62-летняя актриса и неподражаемая звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун опубликовала в своем Instagram честное домашнее фото.
На фотографии актриса сидит за ноутбуком вместе со своим домашним любимцем – псом по имени Бандит Стоун.
В свои 62 года актриса выглядит великолепно – у нее стильная короткая стрижка, и ухоженный вид, несмотря на отсутствие макияжа. Дома Шэрон носит яркое платье с фольклорным принтом, и интересные украшения – крупные серебряные серьги-кольца, бордовое пушистое колье, и три крупных золотистых браслета, декорированные камнями.
Подписчики буквально завалили актрису комплиментами и замечают, что она великолепно выглядит, и стильно одета. Ласковыми словами не обделили и Бандита, который вызвал у поклонников актрисы бурный восторг.
«Великолепна», «Очень красивая», «Просто шикарная», «Шэрон, это замечательная фотография», «Бандит просто великолепен», «Выглядите великолепно, и собачка у вас замечательная», – пишут комментарии поклонники.
Несмотря на почтенный возраст, Шэрон не теряет своего обаяния и уверенности в себе – недавно она повторила свою знаменитую позу из фильма «Основной инстинкт». Фотографию она выложила в своем Instagram.
Фото и видео: Instagram Шэрон Стоун
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!