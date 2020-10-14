Яркое платье, украшения: 62-летняя Шэрон Стоун показала правдивое домашнее фото

Подписчики буквально завалили актрису комплиментами и замечают, что она великолепно выглядит, и стильно одета. Ласковыми словами не обделили и Бандита, который вызвал у поклонников актрисы бурный восторг.

«Великолепна», «Очень красивая», «Просто шикарная», «Шэрон, это замечательная фотография», «Бандит просто великолепен», «Выглядите великолепно, и собачка у вас замечательная», – пишут комментарии поклонники.

Несмотря на почтенный возраст, Шэрон не теряет своего обаяния и уверенности в себе – недавно она повторила свою знаменитую позу из фильма «Основной инстинкт». Фотографию она выложила в своем Instagram.