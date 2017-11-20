Семейный отряд: Наталья Водянова показала всех своих детей и любимого мужчину на уютной фотографии
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35-летняя Наталья Водянова поздравила подписчиков с днем детей.
Супермодель Наталья Водянова — многодетная мама. Сегодня в честь Всемирного Дня Ребенка она показала трогательную фотографию, на которой старший сын и любимый мужчина помогают ей управляться с младшими детьми.
«Каждый ребенок достоин семьи, безусловной любви, счастья и надежды. Я желаю всего самого лучшего всем мамам и тем, кто мечтает о материнстве! PS. На фото весь мой отряд - включая и самого старшего))))», — написала она.
Наталья Водянова и Антуан Арно вместе с 2011 года. Вспоминая о самом начале отношений, мужчина признался, что супермодель очаровала его отнюдь не красотой. Он влюбился в нее и попросил стать матерью его детей. Сейчас у пары двое малышей — трехлетний Максим и годовалый Роман. Также модель воспитывает 10-летнего Виктора, 11-летнюю Неву и 16-летнего Лукаса, родившихся в браке с Джастином Портманом.
Не так давно гражданский муж впервые побывал в родном городе своей возлюбленной.
Фото: instagram, globallookpress