35-летняя Наталья Водянова поздравила подписчиков с днем детей.

Супермодель Наталья Водянова — многодетная мама. Сегодня в честь Всемирного Дня Ребенка она показала трогательную фотографию, на которой старший сын и любимый мужчина помогают ей управляться с младшими детьми.

«Каждый ребенок достоин семьи, безусловной любви, счастья и надежды. Я желаю всего самого лучшего всем мамам и тем, кто мечтает о материнстве! PS. На фото весь мой отряд - включая и самого старшего))))», — написала она.