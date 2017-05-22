Она — всемирно известная модель. Он — сын президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, управляющего ведущими люксовыми брендами. Несмотря на одну сферу деятельности, начало их отношений нельзя было назвать простым. Антуан Арно признался, что долго не мог сделать первый шаг, всерьез заинтересовавшись Натальей Водяновой.

Впервые мужчина увидел женщину, которой было суждено стать его спутницей, в 2008 году, на съемке рекламной кампании Louis Vuitton. Антуан отвечал за коммуникации в модном доме. «Наталья не помнит эту встречу, а я был настолько очарован ей, что потерял дар речи. Она не только очень красивая женщина, от нее исходит особая аура», — вспоминает бизнесмен в интервью для W Magazine.

На тот момент Водянова была с другим, и Арно не решался заговорить с ней о личных переживаниях на официальных мероприятиях. Спустя три года СМИ сообщили о том, что Наталья Водянова рассталась с мужем, аристократом Джастином Портманом. И лишь тогда Антуан решился на первый шаг.

Первое свидание состоялось в его квартире с видом на Париж — так пара попыталась скрыть начало своего общения от прессы. Они пили вино и общались на общие темы. Оба вели себя скованно, вспоминает модель. «Он был в обычных джинсах, выглядел как обычный молодой человек. Я уже тогда поняла, что он мне нравится. Но Антуан даже не попытался меня поцеловать», — поделилась Наталья. Тогда она подумала, что, возможно, пригласивший ее к себе домой мужчина хочет просто стать ее другом.

Когда Арно навестил Наталью в ее квартире, он был удивлен: там были ее дети, мама, бабушка с дедушкой, какие-то пары с детьми. Одной из женщин стало плохо и пришлось вызвать скорую — врачи сообщили, что это был приступ панической атаки. Спустя некоторое время Антуан сказал Наташе, что хотел бы, чтобы она переехала к нему и стала матерью и его детей.

Сейчас у пары двое детей — Максим (2014) и Роман (2016). Также модель воспитывает 9-летнего Виктора, 11-летнюю Неву и 16-летнего Лукаса, родившихся в браке с Джастином Портманом.

Фото: globallookpress.com