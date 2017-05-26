Несколько дней назад в откровенном интервью для W Magazine 39-летний Антуан Арно трогательно рассказывал, как начинались его отношения с 35-летней Натальей Водяновой. А вчера мужчина прилетел в Россию, чтобы познакомиться с родным городом любимой женщины. «Он наконец побывал в Нижнем и влюбился в него», — написала сегодня модель в своем блоге.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)Май 26 2017 в 8:43 PDT

«Как вы похожи друг на друга. Одинаковые глаза. Очень красивые!», «Видно, что вы счастливая пара!!!», «Такие милые!!! Любви вам», — восхищаются подписчики.

Очевидцы, встретившие влюбленных в аэропорту накануне, сообщили, что их сопровождали старшие дети — 9-летний Виктор, 11-летняя Нева и 16-летний Лукас, родившиеся в браке Водяновой с Джастином Портманом. Семья прилетела на частном самолете и сразу же отправилась на ужин к маме Наташи, Ларисе Викторовне, — та напекла пирожков, сделала холодец, селедку под шубой и салат оливье. «Жаль, младших с ними нет: Максим и Ромашка остались в Париже на попечении няни», — поделилась она с прессой.

Жених модели пообщался и со средней сестрой Наташи, 29-летней Оксаной. Родные беспокоились, что из-за своей инвалидности девушке будет сложно контактировать с ним — со всеми незнакомцами она держится настороженно.

С некоторыми родственниками Наташи, в том числе и ее мамой, сын президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy познакомился буквально на втором свидании с ней. Когда он зашел в гости, в ее квартире гостили мама, бабушка с дедушкой, какие-то пары с детьми. Одной из женщин стало плохо и пришлось вызвать «Скорую» — врачи сообщили, что это был приступ панической атаки, рассказывал Антуан.

Наталья Водянова и Антуан Арно вместе с 2011 года. Сейчас у пары двое детей — Максим (2014) и Роман (2016). Они сопровождают маму и папу в коротких поездках.

Фото: instagram.com