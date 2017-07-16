Фотография Невы появилась в блоге модели

35-летняя супермодель Наталья Водянова нечасто балует подписчиков Instagram снимками своей семьи. Намного чаще на страницах блога знаменитости появляются кадры из модных фотосессий и со светских мероприятий.

Сегодня в Instagram супермодели появилась фотография дочери — 11-летней Невы Портман. «Свет солнца золотого», — подписала снимок знаменитая мама.

Two sunshines 🌞🌞 Свет солнца золотого... #витаминD Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Июл 16 2017 в 12:11 PDT

Фолловеры Натальи восхитились красотой подрастающей девочки: «Невчик солнышко!!!», «Невочка чем старше,тем прекраснее,как бутон розы раскрываясь,становится удивительно красив!)Натусик,вы СЧАСТЛИВАЯ МАМА 5 МИЛЕЙШИХ ДЕТОК,всем здоровья и гармонии!)», «Любуюсь Вашими детьми! Сразу видно, что они воспитанные и не избалованные ❤️», «Очень красивая, говорила и не устану повторять)», «Очень милая и приятная доченька».

Напомним, Наталья Водянова — мама пятерых детей. 15-летний Лукас, 11-летняя Нева и 9-летний Виктор родились в браке Натальи с Джастином Портманом, а 3-летнего Максима и годовалого Романа модель подарила Антуану Арно.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены.— прим.ред.)