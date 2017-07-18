Наталья Водянова с годовалым сыном и старшими детьми катаются на яхте
Годовалый Роман сопровождает Наталью Водянову и ее гражданского мужа в путешествии по Европе
Недоброжелатели посмеивались, когда в 2014 году супермодель Наталья Водянова родила своего первого ребенка от нового возлюбленного, миллионера Антуана Арно, не состоя в браке с ним. Пара назвала мальчика Максимом, и, вопреки сплетням, вовсе не собирается расставаться: в 2016 году у них родился второй сын Роман. В мае влюбленные впервые вместе посетили родину Натальи, а теперь, отметив шестую годовщину, отправились в путешествие по Европе вместе с детьми.
Семью уже видели на побережье в Италии, на шопинге во французском Сен-Тропе, сегодня модель опубликовала новое фото. На нем она с годовалым сыном и его старшим братом запечатлена на яхте.
ON (DAB)OAT!!! Трое в лодке, не считая 🐼 #стенькиразиначелны
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)
35-летняя Наталья и 40-летний Антуан также вместе воспитывают Лукаса, Виктора и Неву — детей модели от аристократа Джастина Портмана.
Фото: instagram.com