Годовалый Роман сопровождает Наталью Водянову и ее гражданского мужа в путешествии по Европе

Недоброжелатели посмеивались, когда в 2014 году супермодель Наталья Водянова родила своего первого ребенка от нового возлюбленного, миллионера Антуана Арно, не состоя в браке с ним. Пара назвала мальчика Максимом, и, вопреки сплетням, вовсе не собирается расставаться: в 2016 году у них родился второй сын Роман. В мае влюбленные впервые вместе посетили родину Натальи, а теперь, отметив шестую годовщину, отправились в путешествие по Европе вместе с детьми.

Семью уже видели на побережье в Италии, на шопинге во французском Сен-Тропе, сегодня модель опубликовала новое фото. На нем она с годовалым сыном и его старшим братом запечатлена на яхте.