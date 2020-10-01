Татьяна Навка умилила фанатов трогательными фото маленькой дочери: «Мой птенчик»

«С днем ангела малышку», «Татьяна, какая же она у вас очаровательная», «Фото в храме — это нечто. Сама как маленький ангелочек», «Нежность, чистота», «Девочка — настоящий ангелочек. Любуюсь красотой, скромностью. Тьфу, тьфу, тьфу», «Какая куколка! Какое имя», «Очень светлая девочка!», «Прелестная девочка, сама нежность! С днем ангела, Наденьку!», — прокомментировали умиленные поклонники спортсменки.

Недавно Татьяна Навка хвасталась успехами 6-летней дочери в балете и рассказывала о ее увлечения. Спортсменка рассказала, что, кроме танцев и фигурного катания, в жизни Нади происходит много событий. «Каждый год осенью начинается открытие театрального сезона, а у нас открытие своего — всесторонне развивающего: иностранные языки, тренировки, балет, музыка, занятия, посещение музеев и театров», — делилась плотным графиком дочери Татьяна.

Напомним, у Татьяны Навки есть еще и старшая дочь Александра, которую она родила от фигуриста и тренера Александра Жулина. Они поженились в 2000 году, через 6 лет после начала их романа. Развод состоялся в 2010-м.

С 1 августа 2015 года Татьяна замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.