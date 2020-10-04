6-летняя дочь Татьяны Навки завоевала бронзу на льду: «Мамино продолжение!»

К слову, недавно мы писали, что Татьяна Навка сопроводила красавицу-дочь на детский бал. 45-летняя фигуристка опубликовала в Сети новое видео из поездки на вечернее мероприятие.

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