6-летняя дочь Татьяны Навки завоевала бронзу на льду: «Мамино продолжение!»
Фото: @tatiana_navka / Instagram
В сентябре Татьяна Навка хвасталась успехами 6-летней дочери в балете и рассказывала о ее увлечения. Спортсменка рассказала, что, кроме танцев и фигурного катания, в жизни Нади происходит много событий. «Каждый год осенью начинается открытие театрального сезона, а у нас открытие своего — всесторонне развивающего: иностранные языки, тренировки, балет, музыка, занятия, посещение музеев и театров», — делилась плотным графиком дочери Татьяна. Начало октября юная Надя Пескова встретила первыми победами: девочка заняла почетное третье место в соревнованиях по фигурному катанию.
Сегодня Надюша заняла 3 место, но мы стремимся к первому! Так что продолжаем тренировки, закаляем характер и волю к победе! Мотивация получена, цель видим, работаем и ещё раз работаем!
— написала Татьяна Навка.
На снимках, которые опубликовала Татьяна Навка на своей странице в Instagram, Надя позирует на пьедестале, гордо держа почетную грамоту и подарок. На шее девочке красуется завоеванная бронзовая медаль. Фолловеры поспешили поздравить юную фигуристку с победой: «Умничка! Выложите, пожалуйста, кусочек выступлений! Очень хочется посмотреть!», «Умница! Поздравляю!», «Какая красотка на первом!)) Надюшка умница!!!», «Удачи тебе Надюшка и воли к Победе ! », «Умничка!!! Трудяжка!!! Мамино продолжение!!!! Бесконечное Уважение к вам, девченочки», «Умница! Надя! У тебя все получится!», «Мамина заслуга!!! Так держать!!!», «Красавица и умничка! Поздравляю!!!».
К слову, недавно мы писали, что Татьяна Навка сопроводила красавицу-дочь на детский бал. 45-летняя фигуристка опубликовала в Сети новое видео из поездки на вечернее мероприятие.
А тебе понравилось новое фото дочери Татьяны Навки? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @tatiana_navka / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!