«Мама принцессы»: Татьяна Навка сопроводила красавицу-дочь на детский бал
Фото: @tatiana_navka / Instagram
Татьяна Навка с особым трепетом относится к увлечениям своей младшей дочери Нади от пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. В новом видео, которое фигуристка разместила на своей странице в Instagram, 6-летняя девочка позировала в роскошном сияющем платье, поверх которого звездная мама заботливо накинула меховую накидку. Волосы Нади украсила маленькая серебряная корона. Татьяна выбрала для вечернего мероприятия не менее красивый образ — фигуристка выбрала белоснежную блузу и сделала укладку с крупными голливудскими локонами.
Татьяна и Надя очаровали фолловеров вечерними образами, и они написали десятки комментариев об их красоте: «МаленькаяЗолушка!!! Радостного тебе праздника!!!», «Красотки», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!», «Красивые», «Королевишны и мама, и доча», «Красотки!», «Принцессы обе!!!!», «Такие лапушки», «Такие милые девочки!)», «Не принцесса, королевишна», «Обе принцессы!», «Любуюсь каждый раз Вашей малышкой, такая очаровашка», «Красавицы», «Таня, счастья и здоровья вам всем!».
Когда ты мама юной Принцессы и сопровождаешь ее на бал, т.е. на Детский День Рождения — вам обеспечены такие сторис!
— написала Татьяна Навка.
Недавно мы рассказывали, как 6-летняя дочь Навки и Пескова устроила моноспектакль и очаровала своим артистизмом. 45-летняя фигуристка опубликовала в Сети новое видео со своей младшей дочерью Надей Песковой.
Фото и видео: @tatiana_navka / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!