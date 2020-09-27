«Мама принцессы»: Татьяна Навка сопроводила красавицу-дочь на детский бал

Татьяна и Надя очаровали фолловеров вечерними образами, и они написали десятки комментариев об их красоте: «МаленькаяЗолушка!!! Радостного тебе праздника!!!», «Красотки», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!», «Красивые», «Королевишны и мама, и доча», «Красотки!», «Принцессы обе!!!!», «Такие лапушки», «Такие милые девочки!)», «Не принцесса, королевишна», «Обе принцессы!», «Любуюсь каждый раз Вашей малышкой, такая очаровашка», «Красавицы», «Таня, счастья и здоровья вам всем!».